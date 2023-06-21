https://ria.ru/20230621/mvms-2023-1879465650.html

Стало известно, какие разработки покажут на МВМС-2023

Стало известно, какие разработки покажут на МВМС-2023 - РИА Новости, 21.06.2023

Стало известно, какие разработки покажут на МВМС-2023

Компактные торпеды, интеллектуальные донные мины, новейшие средства борьбы с дронами, комплексы связи, системы гидролокации, а также сами корабли, суда,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:15

2023-06-21T01:15

2023-06-21T01:15

россия

кронштадт

арктика

безопасность

илья муромец

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рособоронэкспорт

ростех

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Компактные торпеды, интеллектуальные донные мины, новейшие средства борьбы с дронами, комплексы связи, системы гидролокации, а также сами корабли, суда, подлодки и необитаемые морские аппараты представят на открывающемся в Кронштадте XI Международном военно-морском салоне МВМС-2023. Одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения МВМС-2023 проходит с 21 по 25 июня. Впервые в этом году она пройдет на площадке Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" в Кронштадте. Новая площадка позволила компактно совместить показ кораблей и подлодок на причале и павильоны для стендов и переговоров. "Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве", - сообщили организаторы салона. Тематика салона - кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морская авиация, инфраструктура обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. Формат форума традиционно включает деловую, выставочную, научную части, а также демонстрационную программу на акватории и полеты боевой авиации. В этом году в рамках демопрограммы с полетами выступят асы пилотажной группы "Стрижи" на истребителях МиГ-29. Полеты пройдут 21, 24 и 25 июня. Продукция для флотаПомимо МиГов, посетители и участники салона смогут ознакомится с новинками российского кораблестроения и оборонно-промышленного комплекса. Так, входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" представит на МВМС-2023 новейшую аппаратуру связи для кораблей, судов и береговых объектов. Среди экспонатов на стенде "Росэлектроники" - интегрированный комплекс связи Р-760 для надводных кораблей ВМФ. Аппаратура, разработанная входящим в холдинг Омским НИИ приборостроения, предназначена для ведения открытой и шифрованной радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. Комплекс связи может использоваться на всех типах кораблей и судов. Кроме того, компания покажет на МВМС-2023 новую компактную спутниковую станцию для организации широкополосной связи в полевых условиях. Оборудование помещается в обычный рюкзак, его общий вес в зависимости от модификации составляет от 5 до 10 килограммов, диаметр разборной антенны – 55 сантиметров, развертывание радиостанции занимает не более 2 минут. Посетители салона также смогут ознакомиться с работой платформы "Аэромобильный лоцман", состоящей из программно-аппаратного комплекса и морских беспилотников. Разработка даст возможность в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути и прибрежные объекты, собирать гидрографическую и гидрометеорологическую информацию, а также поможет поддерживать связь в слабо оборудованных районах арктической зоны РФ. "Адмиралтейские верфи" (входят в ОСК) представят на МВМС-2023 модель судна для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301 "Игорь Белоусов", модель дизель-электрического ледокола проекта 21181 "Илья Муромец", а также научно-экспедиционное судно - ледостойкую самодвижущуюся платформу проекта 00903 "Северный полюс". Компания "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") продемонстрирует иностранным партнерам новейшие образцы российской военно-морской техники, средства контроля и обороны береговой зоны. "В 2023 году "Рособоронэкспорт" и участвующие в салоне российские предприятия продемонстрируют посетителям надводные корабли и подводные лодки, стоящие на вооружении министерства обороны, МВД и Пограничной службы ФСБ России, корабельные радиолокационные комплексы "Заслон" и "Минерал-МЭ", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", - приводят в компании слова гендиректора Александра Михеева. На стенде "Рособоронэкспорта" разместились модели подводных лодок проектов 677Э и 636, малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э", фрегата проекта 11356, корвета проекта 20382 "Тигр", береговых ракетных комплексов. На причале в непосредственной близости с павильонами размещены надводные корабли, подводные лодки, суда обеспечения, катера. В рамках деловой программы "Рособоронэкспорт" проведет для иностранных партнеров презентации продукции российских предприятий, а также расскажет о предложениях по индустриальному сотрудничеству в области военного кораблестроения. МЗ "Арсенал", специализирующийся на проектировании, изготовлении и поставках современных и универсальных артиллерийских и пусковых установок для Военно-морского флота России и ВМС других стран, продемонстрирует макет корабельной облегченной 130-миллиметровой одноорудийной артиллерийской установки А-192М в баллистическом исполнении с системой автоматической подачи боеприпасов, а также макет автоматической артиллерийской установки АК-176МА. Входящий в АО "КМП" ("Корпорация морского приборостроения") "Океанприбор" как ключевой гидроакустический центр организовал на салоне масштабную экспозицию интегрированных информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи, гидроакустические средства из состава радиоэлектронное вооружение новых и модернизированных подводных лодок, кораблей, судов. Среди продукции гражданского назначения "Океанприбора" - станция сейсморазведки для работ на шельфе, разработки в области медицинского акустического оборудования, а также оборудования для газо- и нефтеразведки. Концерн "ВКО "Алмаз-Антей" в составе единой выставочной экспозиции своих предприятий представит гостям макеты зенитных управляемых ракет 9М96Е, 9М100Е, 9М317МЭ из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Ресурс" и "Штиль-1", действующий макет турельной установки "Комар", модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр". Также в рамках экспозиции Концерна на МВМС-2023 будут представлены модели ЗРК наземного базирования "Тор-Э2" и "Тор-М2КМ", ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)", универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", радиолокационных станций обнаружения воздушных целей "Фуркэ-Е", "Гамма-С1ТЕ", "Гамма-ДЕ", "Каста-2Е2", "Подлёт-К1КЕ", 55Ж6УМЕ, 59Н6-ТЕ, 1Л122-1Е, 1К145Е, 103Ж6Е и другие. На площадке под открытым небом можно будет увидеть натурный образец автономного боевого модуля ЗРК "Тор-М2КМ". НПП "Северо-западное морское агентство", свыше 20 лет создающее современные индивидуальные средства спасения на воде, покажет спасательные гидрокостюмы сухого типа, спасательные надувные жилеты и жилеты постоянной плавучести, спасательные круги, гидрокостюмы и жилеты рабоче-страховочные, самозажигающиеся поисковые буи, огни поиска водоактивируемого типа, а также линейку новых образцов продукции различного назначения, изготовленную на основе инновационных материалов и технологий для различных областей применения. Компания "Микран" на своем стенде впервые покажет свою новейшую разработку в сфере безопасности – радиолокационный сенсор для обнаружения в том числе малых БПЛА "НОРД-А". Дополнительно на стенде будут представлены флагманские линейки в области СВЧ-электроники и связи. НИЦ "Курчатовский институт" представит уникальные материалы и технологии для обеспечения проектирования и строительства современных объектов ВМФ, а также судов и морской техники для работы в экстремальных условиях, в том числе в Арктике, в частности специальные стали, титановые и алюминиевые сплавы, многофункциональные полимерные композиционные материалы, системы защиты от коррозии. Концерн "МПО-Гидроприбор" на МВМС-2023 впервые представит новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ. "Электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ поражает подводные лодки всех типов и отдельные классы надводных кораблей и судов, а также применяется со всех типов авиационных носителей во всех районах Мирового океана. УМТ оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой, для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение", - приводят в пресс-службе слова гендиректора Концерна Владимира Патрушева. По его словам, УМТ обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Кроме того, запланирована презентация современной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С" с улучшенными характеристиками. В экспозиции "Гидроприбора" также будут представлены морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, морская шельфовая мина МШМ, универсальная электрическая телеуправляемая торпеда ТЭ-2, самоходный прибор гидроакустического противодействия ГПД МГ-74М, трехканальный комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет", индивидуальный подводный буксировщик пловца "Коралл". АО "КМП" выступит на салоне с масштабным стендом, на котором будут представлены крупнейшие производители интегрированных информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи: АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", АО "Концерн "Океанприбор", АО "Концерн НПО "Аврора" и АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор". "Гранит-Электрон" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) на салоне представит перспективные отечественные технологии создания морского оружия и актуальные гражданские разработки. В числе передовых разработок: модернизированная корабельная радиолокационная станция целеуказания ракетному оружию 3Ц-25Э, малогабаритная радиолокационная станция для подводных лодок КРМ-66Э для скрытного освещения надводной и воздушной обстановки и выработки целеуказания торпедному и ракетному оружию, радиоэлектронный комплекс для подводных лодок МРК-50УЭ для скрытного освещения надводной и воздушной обстановки и выработки целеуказания торпедному и ракетному оружию, береговая передвижная радиолокационная станция обнаружения надводных целей "Мыс-Э", береговая стационарная радиолокационная станция обнаружения надводных целей "МР-10М1Э", а также проект "Реализация единого информационного пространства Арктической зоны РФ" на основе многофункциональных радиолокационных комплексов и другое.

https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html

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https://ria.ru/20230607/kraby-1876780031.html

https://ria.ru/20230601/rszo-1875442083.html

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россия, кронштадт, арктика, безопасность, илья муромец, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, российская электроника, миг-29