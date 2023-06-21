https://ria.ru/20230621/metanol-1879524563.html
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола - РИА Новости, 21.06.2023
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола
Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:14
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
совет федерации рф
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола, возможности использовать его для производства алкогольных напитков", - сказала парламентарий на пленарном заседании. Матвиенко также поручила главе бюджетного комитета СФ Анатолию Артамонову проследить за реализацией закона об ужесточении наказания за незаконный оборот метанола. "Найдут ли виновных, осудят ли. Будет ли работать наш закон и они понесут жесточайшее наказание за смерть стольких людей. Проследите тоже, пожалуйста", - добавила она. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.
https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, массовое отравление сидром в россии
Валентина Матвиенко, Здоровье - Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Массовое отравление сидром в России
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола
Спикер Совфеда Матвиенко призвала закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола, возможности использовать его для производства алкогольных напитков", - сказала парламентарий на пленарном заседании.
Матвиенко также поручила главе бюджетного комитета СФ Анатолию Артамонову
проследить за реализацией закона об ужесточении наказания за незаконный оборот метанола.
"Найдут ли виновных, осудят ли. Будет ли работать наш закон и они понесут жесточайшее наказание за смерть стольких людей. Проследите тоже, пожалуйста", - добавила она.
Суррогатным сидром в России
, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области
. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.
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