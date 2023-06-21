https://ria.ru/20230621/metanol-1879524563.html

Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола

Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола - РИА Новости, 21.06.2023

Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола

Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:14

2023-06-21T12:14

2023-06-21T12:14

валентина матвиенко

здоровье - общество

россия

совет федерации рф

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола, возможности использовать его для производства алкогольных напитков", - сказала парламентарий на пленарном заседании. Матвиенко также поручила главе бюджетного комитета СФ Анатолию Артамонову проследить за реализацией закона об ужесточении наказания за незаконный оборот метанола. "Найдут ли виновных, осудят ли. Будет ли работать наш закон и они понесут жесточайшее наказание за смерть стольких людей. Проследите тоже, пожалуйста", - добавила она. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.

https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, массовое отравление сидром в россии