Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/metanol-1879524563.html
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола - РИА Новости, 21.06.2023
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола
Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:14
2023-06-21T12:14
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
совет федерации рф
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола, возможности использовать его для производства алкогольных напитков", - сказала парламентарий на пленарном заседании. Матвиенко также поручила главе бюджетного комитета СФ Анатолию Артамонову проследить за реализацией закона об ужесточении наказания за незаконный оборот метанола. "Найдут ли виновных, осудят ли. Будет ли работать наш закон и они понесут жесточайшее наказание за смерть стольких людей. Проследите тоже, пожалуйста", - добавила она. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.
https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, массовое отравление сидром в россии
Валентина Матвиенко, Здоровье - Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Массовое отравление сидром в России
Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола

Спикер Совфеда Матвиенко призвала закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Необходимо закрыть "любые лазейки" для свободного обращения метанола и использования его для производства алкогольных напитков, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола, возможности использовать его для производства алкогольных напитков", - сказала парламентарий на пленарном заседании.
Матвиенко также поручила главе бюджетного комитета СФ Анатолию Артамонову проследить за реализацией закона об ужесточении наказания за незаконный оборот метанола.
"Найдут ли виновных, осудят ли. Будет ли работать наш закон и они понесут жесточайшее наказание за смерть стольких людей. Проследите тоже, пожалуйста", - добавила она.
Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
20 июня, 14:36
 
Валентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоРоссияСовет Федерации РФМассовое отравление сидром в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала