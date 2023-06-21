https://ria.ru/20230621/medved-1879492781.html

Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника

Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника - РИА Новости, 21.06.2023

Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника

Молодой бурый медведь попал в фотоловушку Хинганского заповедника в Приамурье во время водных игр. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:18

2023-06-21T10:18

2023-06-21T10:18

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Молодой бурый медведь попал в фотоловушку Хинганского заповедника в Приамурье во время водных игр. "В объектив фотоловушек научного отдела Хинганского заповедника попал удивительный кадр. Молодой бурый медведь боролся с кочкой. Возможно, веселые игры оказались банными процедурами, и мишка использовал кочку как мочалку или веник. Но однозначно ему это очень нравится!" - говорится в сообщении заповедника в телеграм-канале. Хинганский заповедник – государственный природный резерват, функционирующий с 1963 года. Его площадь составляет 97 тысяч гектаров. Основная его задача – охрана лесостепных ландшафтов, разведение даурского и уссурийского журавлей. С 1988 года здесь функционирует единственная на Дальнем Востоке Станция реинтродукции редких видов птиц, где выращивают для выпуска в дикую природу инкубированных птенцов японских и даурских журавлей. За время работы было выпущено более 150 молодых птиц обоих видов. Хинганский заповедник отличается уникальным животным миром. На охраняемой территории обитает 6 видов земноводных, 47 разновидностей млекопитающих, растут реликтовые растения. Многие птицы занесены в Красную книгу. Бурые медведи здесь встречаются редко. В заповеднике обосновалась амурская тигрица Илона, которая вместе с двумя другими тиграми была выпущена в Желундинском заказнике в 2014 году при непосредственном участии президента России Владимира Путина. Бурый медведь, или обыкновенный медведь (Ursus arctos) – хищное млекопитающее семейства медвежьих, один из самых крупных и опасных наземных хищников. Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию, на юге его ареал достигал северо-запада Африки (горы Атласа), а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии. В Северную Америку он, вероятно, попал около 40 тысяч лет назад из Азии, через Берингов перешеек, и широко расселился в западной части континента от Аляски и до севера Мексики, отмечается на сайте Русского географического общества. Сейчас бурый медведь истреблен на большой части прежнего ареала; в остальных областях малочислен. В Западной Европе его разобщенные популяции сохранились в Пиренеях, Кантабрийских горах, Альпах и Апеннинах. Довольно распространен в Скандинавии и Финляндии, иногда встречается в лесах Центральной Европы и в Карпатах. В Финляндии объявлен национальным животным. В Азии он распространен от Палестины, Северного Ирака и Ирана до севера Китая и Корейского полуострова. В Японии встречается на острове Хоккайдо. В Северной Америке известен под названием "гризли" (раньше североамериканского бурого медведя выделяли в отдельный вид); он многочислен на Аляске, на западе Канады, имеются ограниченные популяции на северо-западе США. Ареал бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением ее южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры.

https://ria.ru/20230613/baykal-1877795332.html

https://ria.ru/20230424/irbisy-1867333022.html

https://ria.ru/20230609/medved-1877315487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, амурская область