https://ria.ru/20230621/medved-1879492781.html
Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника
Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника - РИА Новости, 21.06.2023
Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника
Молодой бурый медведь попал в фотоловушку Хинганского заповедника в Приамурье во время водных игр. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:18
2023-06-21T10:18
2023-06-21T10:18
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Молодой бурый медведь попал в фотоловушку Хинганского заповедника в Приамурье во время водных игр. "В объектив фотоловушек научного отдела Хинганского заповедника попал удивительный кадр. Молодой бурый медведь боролся с кочкой. Возможно, веселые игры оказались банными процедурами, и мишка использовал кочку как мочалку или веник. Но однозначно ему это очень нравится!" - говорится в сообщении заповедника в телеграм-канале. Хинганский заповедник – государственный природный резерват, функционирующий с 1963 года. Его площадь составляет 97 тысяч гектаров. Основная его задача – охрана лесостепных ландшафтов, разведение даурского и уссурийского журавлей. С 1988 года здесь функционирует единственная на Дальнем Востоке Станция реинтродукции редких видов птиц, где выращивают для выпуска в дикую природу инкубированных птенцов японских и даурских журавлей. За время работы было выпущено более 150 молодых птиц обоих видов. Хинганский заповедник отличается уникальным животным миром. На охраняемой территории обитает 6 видов земноводных, 47 разновидностей млекопитающих, растут реликтовые растения. Многие птицы занесены в Красную книгу. Бурые медведи здесь встречаются редко. В заповеднике обосновалась амурская тигрица Илона, которая вместе с двумя другими тиграми была выпущена в Желундинском заказнике в 2014 году при непосредственном участии президента России Владимира Путина. Бурый медведь, или обыкновенный медведь (Ursus arctos) – хищное млекопитающее семейства медвежьих, один из самых крупных и опасных наземных хищников. Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию, на юге его ареал достигал северо-запада Африки (горы Атласа), а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии. В Северную Америку он, вероятно, попал около 40 тысяч лет назад из Азии, через Берингов перешеек, и широко расселился в западной части континента от Аляски и до севера Мексики, отмечается на сайте Русского географического общества. Сейчас бурый медведь истреблен на большой части прежнего ареала; в остальных областях малочислен. В Западной Европе его разобщенные популяции сохранились в Пиренеях, Кантабрийских горах, Альпах и Апеннинах. Довольно распространен в Скандинавии и Финляндии, иногда встречается в лесах Центральной Европы и в Карпатах. В Финляндии объявлен национальным животным. В Азии он распространен от Палестины, Северного Ирака и Ирана до севера Китая и Корейского полуострова. В Японии встречается на острове Хоккайдо. В Северной Америке известен под названием "гризли" (раньше североамериканского бурого медведя выделяли в отдельный вид); он многочислен на Аляске, на западе Канады, имеются ограниченные популяции на северо-западе США. Ареал бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением ее южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры.
https://ria.ru/20230613/baykal-1877795332.html
https://ria.ru/20230424/irbisy-1867333022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область
Водные игры бурого медведя попали на камеру приамурского заповедника
Бурый медведь попал в фотоловушку Хинганского заповедника в Приамурье во время водных игр
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Молодой бурый медведь попал в фотоловушку Хинганского заповедника в Приамурье во время водных игр.
"В объектив фотоловушек научного отдела Хинганского заповедника попал удивительный кадр. Молодой бурый медведь боролся с кочкой. Возможно, веселые игры оказались банными процедурами, и мишка использовал кочку как мочалку или веник. Но однозначно ему это очень нравится!" - говорится в сообщении заповедника в телеграм-канале.
Хинганский заповедник – государственный природный резерват, функционирующий с 1963 года. Его площадь составляет 97 тысяч гектаров. Основная его задача – охрана лесостепных ландшафтов, разведение даурского и уссурийского журавлей. С 1988 года здесь функционирует единственная на Дальнем Востоке Станция реинтродукции редких видов птиц, где выращивают для выпуска в дикую природу инкубированных птенцов японских и даурских журавлей. За время работы было выпущено более 150 молодых птиц обоих видов.
Хинганский заповедник отличается уникальным животным миром. На охраняемой территории обитает 6 видов земноводных, 47 разновидностей млекопитающих, растут реликтовые растения. Многие птицы занесены в Красную книгу. Бурые медведи здесь встречаются редко.
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В заповеднике обосновалась амурская тигрица Илона, которая вместе с двумя другими тиграми была выпущена в Желундинском заказнике в 2014 году при непосредственном участии президента России Владимира Путина.
Бурый медведь, или обыкновенный медведь (Ursus arctos) – хищное млекопитающее семейства медвежьих, один из самых крупных и опасных наземных хищников.
Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию, на юге его ареал достигал северо-запада Африки (горы Атласа), а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии. В Северную Америку он, вероятно, попал около 40 тысяч лет назад из Азии, через Берингов перешеек, и широко расселился в западной части континента от Аляски и до севера Мексики, отмечается на сайте Русского географического общества.
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Сейчас бурый медведь истреблен на большой части прежнего ареала; в остальных областях малочислен. В Западной Европе его разобщенные популяции сохранились в Пиренеях, Кантабрийских горах, Альпах и Апеннинах. Довольно распространен в Скандинавии и Финляндии, иногда встречается в лесах Центральной Европы и в Карпатах. В Финляндии объявлен национальным животным.
В Азии он распространен от Палестины, Северного Ирака и Ирана до севера Китая и Корейского полуострова. В Японии встречается на острове Хоккайдо. В Северной Америке известен под названием "гризли" (раньше североамериканского бурого медведя выделяли в отдельный вид); он многочислен на Аляске, на западе Канады, имеются ограниченные популяции на северо-западе США.
Ареал бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением ее южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры.
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