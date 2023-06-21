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Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников
Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников - РИА Новости, 21.06.2023
Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников
Министр просвещения Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости впервые показал новую серебряную медаль для выпускников школ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:00
2023-06-21T16:00
2023-06-21T16:49
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости впервые показал новую серебряную медаль для выпускников школ.Внешне награда похожа на золотую — она такого же размера и отличается только цветом. На одной стороне серебряной медали надпись "За особые успехи в учении", по центру изображена открытая книга, а снизу — лавровая ветвь. На оборотной стороне представлен герб страны и надпись "Российская Федерация".Серебряная медаль была в синем чехле, в отличие от золотой, которая находилась в красном. На самом чехле, так же как и на медали, изображен российский герб.Награду вручат школьникам, которые получат одну или две четверки по итогам года. Сама медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов, итоговое решение по этому вопросу примут до 1 сентября.
https://ria.ru/20230522/kravtsov-1873445848.html
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Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для школьников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов показал РИА Новости, как будет выглядеть новая серебряная медаль для школьников (их снова будут вручать со следующего года). Серебряная медаль, как и золотая, будет давать преимущества при поступлении, сколько баллов конкретно - пока обсуждается, отметил министр.
2023-06-21T16:00
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PT0M36S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, сергей кравцов, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников
Глава Минпросвещения Кравцов впервые показал новую серебряную медаль для выпускников
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости впервые показал новую серебряную медаль для выпускников школ.
Внешне награда похожа на золотую — она такого же размера и отличается только цветом. На одной стороне серебряной медали надпись "За особые успехи в учении", по центру изображена открытая книга, а снизу — лавровая ветвь. На оборотной стороне представлен герб страны и надпись "Российская Федерация".
Серебряная медаль была в синем чехле, в отличие от золотой, которая находилась в красном. На самом чехле, так же как и на медали, изображен российский герб.
Награду вручат школьникам, которые получат одну или две четверки по итогам года. Сама медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов, итоговое решение по этому вопросу примут до 1 сентября.
Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции