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Российский актер внезапно умер в 36 лет
Российский актер внезапно умер в 36 лет - РИА Новости, 21.06.2023
Российский актер внезапно умер в 36 лет
Российский актер театра и кино Михаил Ложкин умер на 37-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" петербургский Большой театр кукол. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:18
2023-06-21T02:18
2023-06-21T02:18
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санкт-петербург
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российский актер театра и кино Михаил Ложкин умер на 37-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" петербургский Большой театр кукол."Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить", - говорится в некрологе. Актера не стало 19 июня, причина его смерти не уточняется.Как отметили в театре, у Ложкина остались жена и маленький сын.Артист родился 12 ноября 1986 года, в 2011-м он окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Ложкин служил в Большом театре кукол, в 2014 году он стал лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.Фильмография актера насчитывает восемь работ, включая фильм "Ада", сериалы "Великолепная пятерка-4", "Реализация-2", "Анонимный детектив" и ряд других.
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санкт-петербург
Культура, Санкт-Петербург
Российский актер внезапно умер в 36 лет
Актер Михаил Ложкин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 36 лет
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Российский актер театра и кино Михаил Ложкин умер на 37-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте
" петербургский Большой театр кукол.
"Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить", - говорится в некрологе. Актера не стало 19 июня, причина его смерти не уточняется.
Как отметили в театре, у Ложкина остались жена и маленький сын.
Артист родился 12 ноября 1986 года, в 2011-м он окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Ложкин служил в Большом театре кукол, в 2014 году он стал лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга
в области художественного творчества.
Фильмография актера насчитывает восемь работ, включая фильм "Ада", сериалы "Великолепная пятерка-4", "Реализация-2", "Анонимный детектив" и ряд других.
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