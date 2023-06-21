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Биография Александра Ламбсдорфа

Биография Александра Ламбсдорфа - РИА Новости, 21.06.2023

Биография Александра Ламбсдорфа

Немецкий дипломат и политик Александр Ламбсдорф (полное имя – Александр Себастьян Леонс фон дер Венге, граф Ламбсдорф) родился 5 ноября 1966 года в Кельне... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:30

2023-06-21T15:30

2023-06-21T15:30

справки

германия

александр ламбсдорф

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Немецкий дипломат и политик Александр Ламбсдорф (полное имя – Александр Себастьян Леонс фон дер Венге, граф Ламбсдорф) родился 5 ноября 1966 года в Кельне (Германия). Происходит из рода остзейских немцев, живших в Российской империи и находившихся на царской службе. Его дядя Отто граф Ламбсдорф занимал в Западной Германии пост министра экономики, отец Хаген граф Ламбсдорф был дипломатом, послом в Латвии и Чехии. В 1985 году окончил колледж Алоизиуса в Бонне.В 1985-1987 годах проходил воинскую службу.В 1991-1993 годах изучал историю в Боннском университете, затем изучал международные отношения в Джорджтаунском университете (Вашингтон, округ Колумбия, США). Магистр современной европейской истории. Магистр дипломатической службы.В 1987 году вступил в Свободную демократическую партию Германии (СвДП).В 1995-1997 годах проходил дипломатическую службу в Берлине.В 1997-1998 годах работал в отделе планирования министерства иностранных дел Германии.В 1998-2000 годах работал в бундестаге.В 2000-2003 годах был пресс-атташе посольства Германии в Вашингтоне.В 2003-2004 годах работал в политическом отделе (департамент России) МИД Германии.В начале 2000-х годов он сменил дипломатическую карьеру на партийную. С 2004 по 2017 год был членом Европейского парламента. Являлся заместителем председателя группы СвДП в Европейском парламенте. Входил в группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). В 2009-2014 годах – первый вице-председатель группы Альянса либералов и демократов Европы.С 2014 по 2017 год занимал пост вице-президента Европейского парламента. С 2017 года – депутат бундестага Германии. Является заместителем председателя фракции Свободных демократов в бундестаге.Отвечает за внешнюю политику, оборону и безопасность, европейские дела, а также развитие и права человека. Является также председателем немецко-балтийской парламентской группы и членом Парламентской ассамблеи НАТО. В конце 2022 года немецкие СМИ сообщили, что Александр Ламбсдорф станет новым послом Германии в России. 21 июня 2023 года Россия выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу. Александр Ламбсдорф женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

германия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, германия, александр ламбсдорф