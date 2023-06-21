https://ria.ru/20230621/germaniya-1879524177.html
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу - РИА Новости, 21.06.2023
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:13
2023-06-21T12:13
2023-06-21T12:19
россия
германия
политика
мид германии
александр ламбсдорф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144821/74/1448217400_0:0:798:449_1920x0_80_0_0_e9875a9292e706294310499f4049b20a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее издание Spiegel со ссылкой на дипведомство ФРГ сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла Германии в Москве - замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, в МИД РФ заявили, что "российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве".
https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144821/74/1448217400_12:0:780:576_1920x0_80_0_0_94c5cff9e36e9f4fb6caf8d3d1cddff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, политика, мид германии, александр ламбсдорф
Россия, Германия, Политика, МИД Германии, Александр Ламбсдорф
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
МИД России согласился принять нового посла Германии в Москве Ламбсдорфа
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на дипведомство ФРГ сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла Германии в Москве - замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.
Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, в МИД РФ заявили, что "российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве".
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах