https://ria.ru/20230621/germaniya-1879524177.html

Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу

Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу - РИА Новости, 21.06.2023

Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу

Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:13

2023-06-21T12:13

2023-06-21T12:19

россия

германия

политика

мид германии

александр ламбсдорф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее издание Spiegel со ссылкой на дипведомство ФРГ сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла Германии в Москве - замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, в МИД РФ заявили, что "российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве".

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, политика, мид германии, александр ламбсдорф