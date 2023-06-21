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Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу - РИА Новости, 21.06.2023
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12:13 21.06.2023 (обновлено: 12:19 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/germaniya-1879524177.html
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу - РИА Новости, 21.06.2023
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:13
2023-06-21T12:19
россия
германия
политика
мид германии
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее издание Spiegel со ссылкой на дипведомство ФРГ сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла Германии в Москве - замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, в МИД РФ заявили, что "российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве".
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россия, германия, политика, мид германии, александр ламбсдорф
Россия, Германия, Политика, МИД Германии, Александр Ламбсдорф
Россия выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу

МИД России согласился принять нового посла Германии в Москве Ламбсдорфа

© Фото : официальный сайт зампреда Европарламента Александра ЛамбсдорфаГраф Александр Ламбсдорф
Граф Александр Ламбсдорф - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : официальный сайт зампреда Европарламента Александра Ламбсдорфа
Граф Александр Ламбсдорф. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона выдала агреман новому послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу, в ближайшее время он получит визу, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на дипведомство ФРГ сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла Германии в Москве - замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.
Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, в МИД РФ заявили, что "российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве".
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