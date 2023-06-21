https://ria.ru/20230621/kultura-1879683165.html

В Петербурге благоустроят двор, где была легендарная "Камчатка" Виктора Цоя

В Петербурге благоустроят двор, где была легендарная "Камчатка" Виктора Цоя - РИА Новости, 21.06.2023

В Петербурге благоустроят двор, где была легендарная "Камчатка" Виктора Цоя

Двор дома в Санкт-Петербурге, где располагается клуб-музей "Котельная Камчатка", получивший свою известность благодаря работе в ней рок-музыканта и лидера... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:09

2023-06-21T22:09

2023-06-21T22:09

санкт-петербург

рига

виктор цой

борис пиотровский

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Двор дома в Санкт-Петербурге, где располагается клуб-музей "Котельная Камчатка", получивший свою известность благодаря работе в ней рок-музыканта и лидера группы "Кино" Виктора Цоя, планируется благоустроить, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "Сегодня день рождения Виктора Цоя. Вместе с Сергеем "Африкой" Бугаевым и Алексеем Сергиенко обсудили дальнейшие планы по благоустройству двора знаменитой "Камчатки". Его ждет реконструкция — сейчас важно сберечь все, то что имеет художественную и историческую ценность. Определить это поможет экспертная группа, которую мы договорились создать. Она же займется развитием и территории, прилегающей к легендарной котельной", - написал он в своем телеграм-канале. Пиотровский напомнил, что сам дом на Блохина, 15 включен в адресную программу капремонта. Завершить работы по капитальному ремонту фасада планируют до 15 октября. По информации администрации Петроградского района, в настоящее время на улице Блохина, 15 начинаются работы по капремонту фасада дома. Специалисты начали устанавливать строительные леса. Здесь планируется отремонтировать фасад, сделать новое мощение двора плиткой, выполнить озеленение территории. Работы по капитальному ремонту фасада начнутся уже в июле. До 15 августа завершатся работы по озеленению придомовой территории. "На повестке вопрос — в каком виде сохранить атмосферу исторического двора, граффити и барельеф. По воспоминаниям старожилов, профиль Цоя собственноручно ваяла его жена — Марьяна. Представители фанатского сообщества выступают за сохранение аутентичности двора, наиболее старых, знаковых граффити. Есть и еще одна сторона этой дискуссии — жильцы дома на Блохина, 15", - отмечается в сообщении. Котельная "Камчатка" - легендарное место в Петербурге, где работали кочегарами Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин и другие. Сегодня "Котельная Камчатка" является одновременно музеем и музыкальным клубом. Виктор Цой — певец, поэт, композитор, музыкант, художник и лидер группы "Кино". Погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

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санкт-петербург, рига, виктор цой, борис пиотровский, культура