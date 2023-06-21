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Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество - РИА Новости, 21.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
22:22 21.06.2023 (обновлено: 22:23 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/kravtsov-1879684111.html
Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество
Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество - РИА Новости, 21.06.2023
Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество
Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя инициативу обучать будущих учителей в колледжах заявил в интервью РИА Новости, что никакие изменения не... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T22:22
2023-06-21T22:23
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя инициативу обучать будущих учителей в колледжах заявил в интервью РИА Новости, что никакие изменения не должны влиять на качество образования. "Мы, если примем решение, то только то решение, которое не понизит качество образования, привлекая педагогические вузы, университеты", - сказал Кравцов. Министр подчеркнул, что предложение обучать будущих учителей основной школы в колледжах, которое он озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума, не окончательное решение, а речь шла об обучении в колледжах, например, учителей физкультуры, музыки или труда. "У нас сегодня достаточно серьезно развивается среднее профессиональное образование. И я хочу сказать благодарность тем педагогам, которые работают в педагогических училищах, в педагогических колледжах. Там достаточно высокий уровень подготовки воспитателей детских садов, учителей начальных классов", - заключил глава Минпросвещения России.
РИА Новости
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общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование

Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя инициативу обучать будущих учителей в колледжах заявил в интервью РИА Новости, что никакие изменения не должны влиять на качество образования.
"Мы, если примем решение, то только то решение, которое не понизит качество образования, привлекая педагогические вузы, университеты", - сказал Кравцов.
Министр подчеркнул, что предложение обучать будущих учителей основной школы в колледжах, которое он озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума, не окончательное решение, а речь шла об обучении в колледжах, например, учителей физкультуры, музыки или труда.
"У нас сегодня достаточно серьезно развивается среднее профессиональное образование. И я хочу сказать благодарность тем педагогам, которые работают в педагогических училищах, в педагогических колледжах. Там достаточно высокий уровень подготовки воспитателей детских садов, учителей начальных классов", - заключил глава Минпросвещения России.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_Образование
 
 
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