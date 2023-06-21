https://ria.ru/20230621/kravtsov-1879684111.html

Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество

Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество - РИА Новости, 21.06.2023

Кравцов: изменения в обучении не должны влиять на качество

Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя инициативу обучать будущих учителей в колледжах заявил в интервью РИА Новости, что никакие изменения не... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:22

2023-06-21T22:22

2023-06-21T22:23

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя инициативу обучать будущих учителей в колледжах заявил в интервью РИА Новости, что никакие изменения не должны влиять на качество образования. "Мы, если примем решение, то только то решение, которое не понизит качество образования, привлекая педагогические вузы, университеты", - сказал Кравцов. Министр подчеркнул, что предложение обучать будущих учителей основной школы в колледжах, которое он озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума, не окончательное решение, а речь шла об обучении в колледжах, например, учителей физкультуры, музыки или труда. "У нас сегодня достаточно серьезно развивается среднее профессиональное образование. И я хочу сказать благодарность тем педагогам, которые работают в педагогических училищах, в педагогических колледжах. Там достаточно высокий уровень подготовки воспитателей детских садов, учителей начальных классов", - заключил глава Минпросвещения России.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование