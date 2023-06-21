https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html

Столтенберг объяснил замедление украинского контрнаступления

Столтенберг объяснил замедление украинского контрнаступления - РИА Новости, 21.06.2023

Столтенберг объяснил замедление украинского контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским войскам тяжело наступать из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:27

2023-06-21T12:27

2023-06-21T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским войскам тяжело наступать из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии, в том числе минных полей и противотанковых заграждений. "Мы видим, как Украина после нескольких месяцев обучения и вооружения своей армии снова стала способной завоевывать территории. Однако местность трудная, а российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Продвигаться вперед нелегко", - сказал Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel. По мнению генсека, альянс должен и дальше оказывать военную поддержку Украине. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины