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Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности - РИА Новости, 21.06.2023
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14:12 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kontraktniki-1879552864.html
Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности
Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности
Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, согласно которому освобождаются от уголовной ответственности контрактники, проходящие военную службу в ВС РФ в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:12
2023-06-21T14:12
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совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, согласно которому освобождаются от уголовной ответственности контрактники, проходящие военную службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени. Согласно тексту документа, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт во время мобилизации или военного положения, освобождаются от уголовной ответственности. Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, закон не касается будущих преступлений, а касается лишь тех лиц, кто сейчас находятся под следствием или осуждены. Из перечня освобождаемых от ответственности лиц исключаются осужденные или находящиеся под следствием за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и ряд других статей УК. При этом освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", также говорится в сопроводительных материалах к проекту. Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей, отмечается там. Предлагаемые изменения подготовлены во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по вопросу поступления на военную службу по контракту), предусматривающим правовые основы заключения контракта с отдельными категориями лиц о прохождении военной службы в ВС РФ, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. Действие инициативы также планируется распространить на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230621/prizyv-1879547541.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , совет федерации рф, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Совет Федерации РФ, Безопасность
Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, согласно которому освобождаются от уголовной ответственности контрактники, проходящие военную службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Согласно тексту документа, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт во время мобилизации или военного положения, освобождаются от уголовной ответственности.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту
Вчера, 13:42
Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, закон не касается будущих преступлений, а касается лишь тех лиц, кто сейчас находятся под следствием или осуждены.
Из перечня освобождаемых от ответственности лиц исключаются осужденные или находящиеся под следствием за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и ряд других статей УК.
При этом освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", также говорится в сопроводительных материалах к проекту.
Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей, отмечается там.
Предлагаемые изменения подготовлены во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по вопросу поступления на военную службу по контракту), предусматривающим правовые основы заключения контракта с отдельными категориями лиц о прохождении военной службы в ВС РФ, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Действие инициативы также планируется распространить на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года.
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13 июня, 17:54
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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