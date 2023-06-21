https://ria.ru/20230621/kontraktniki-1879552864.html

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности - РИА Новости, 21.06.2023

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от ответственности

Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, согласно которому освобождаются от уголовной ответственности контрактники, проходящие военную службу в ВС РФ в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:12

2023-06-21T14:12

2023-06-21T14:12

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, согласно которому освобождаются от уголовной ответственности контрактники, проходящие военную службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени. Согласно тексту документа, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт во время мобилизации или военного положения, освобождаются от уголовной ответственности. Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, закон не касается будущих преступлений, а касается лишь тех лиц, кто сейчас находятся под следствием или осуждены. Из перечня освобождаемых от ответственности лиц исключаются осужденные или находящиеся под следствием за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и ряд других статей УК. При этом освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", также говорится в сопроводительных материалах к проекту. Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей, отмечается там. Предлагаемые изменения подготовлены во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по вопросу поступления на военную службу по контракту), предусматривающим правовые основы заключения контракта с отдельными категориями лиц о прохождении военной службы в ВС РФ, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. Действие инициативы также планируется распространить на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230621/prizyv-1879547541.html

https://ria.ru/20230613/kontraktniki-1877865949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, херсонская область , совет федерации рф, безопасность