https://ria.ru/20230621/konditsioner-1879462435.html

Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине

Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине - РИА Новости, 21.06.2023

Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине

Кондиционеры в машинах начинают работать неэффективно или вовсе перестают функционировать чаще всего по двум причинам, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T02:10

2023-06-21T02:10

2023-06-21T02:10

максим кадаков

авто

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кондиционеры в машинах начинают работать неэффективно или вовсе перестают функционировать чаще всего по двум причинам, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.Летом микроклимат в салоне автомобиля во многом зависит от исправности кондиционера. В тех случаях, когда это оборудование дает сбой, прежде всего нужно провести диагностику его электротехнических компонентов, отметил Кадаков. Обычно кондиционер в машине выходит из строя из-за неполадок с электрикой, считает он."Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно "прозвонить" с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис", – порекомендовал автоэксперт.Кроме того, кондиционер может плохо охлаждать воздух в салоне машины из-за недостаточного количества фреона в системе, продолжил Кадаков. Он дал совет, как выявить утечку хладагента."Надо запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора. Одна трубка должна быть намного холоднее другой. Если разница существенная, тогда все нормально. Если трубки примерно одной температуры, значит, фреон ушел, где-то прохудилась магистраль. Или же это могла быть постепенная утечка, особенно если машина "немолодая"", – уточнил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.Заправить систему фреоном можно самостоятельно, купив специальный насос, добавил автоэксперт. Но лучше обратиться в автосервис, особенно если речь идет о повреждении магистрали.

https://ria.ru/20230604/konditsionery-1876036329.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

максим кадаков, авто