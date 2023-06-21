https://ria.ru/20230621/konditsioner-1879462435.html
Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине
Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине - РИА Новости, 21.06.2023
Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине
Кондиционеры в машинах начинают работать неэффективно или вовсе перестают функционировать чаще всего по двум причинам, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:10
2023-06-21T02:10
2023-06-21T02:10
максим кадаков
авто
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кондиционеры в машинах начинают работать неэффективно или вовсе перестают функционировать чаще всего по двум причинам, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.Летом микроклимат в салоне автомобиля во многом зависит от исправности кондиционера. В тех случаях, когда это оборудование дает сбой, прежде всего нужно провести диагностику его электротехнических компонентов, отметил Кадаков. Обычно кондиционер в машине выходит из строя из-за неполадок с электрикой, считает он."Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно "прозвонить" с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис", – порекомендовал автоэксперт.Кроме того, кондиционер может плохо охлаждать воздух в салоне машины из-за недостаточного количества фреона в системе, продолжил Кадаков. Он дал совет, как выявить утечку хладагента."Надо запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора. Одна трубка должна быть намного холоднее другой. Если разница существенная, тогда все нормально. Если трубки примерно одной температуры, значит, фреон ушел, где-то прохудилась магистраль. Или же это могла быть постепенная утечка, особенно если машина "немолодая"", – уточнил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.Заправить систему фреоном можно самостоятельно, купив специальный насос, добавил автоэксперт. Но лучше обратиться в автосервис, особенно если речь идет о повреждении магистрали.
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максим кадаков, авто
Названы две возможные причины неэффективной работы кондиционера в машине
Автоэксперт Кадаков назвал причиной отказа кондиционера в машине проблемы с электрикой
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Кондиционеры в машинах начинают работать неэффективно или вовсе перестают функционировать чаще всего по двум причинам, рассказал в интервью радио Sputnik
главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Летом микроклимат в салоне автомобиля во многом зависит от исправности кондиционера. В тех случаях, когда это оборудование дает сбой, прежде всего нужно провести диагностику его электротехнических компонентов, отметил Кадаков. Обычно кондиционер в машине выходит из строя из-за неполадок с электрикой, считает он.
«
"Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно "прозвонить" с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис", – порекомендовал автоэксперт.
Кроме того, кондиционер может плохо охлаждать воздух в салоне машины из-за недостаточного количества фреона в системе, продолжил Кадаков. Он дал совет, как выявить утечку хладагента.
"Надо запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора. Одна трубка должна быть намного холоднее другой. Если разница существенная, тогда все нормально. Если трубки примерно одной температуры, значит, фреон ушел, где-то прохудилась магистраль. Или же это могла быть постепенная утечка, особенно если машина "немолодая"", – уточнил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.
Заправить систему фреоном можно самостоятельно, купив специальный насос, добавил автоэксперт. Но лучше обратиться в автосервис, особенно если речь идет о повреждении магистрали.
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