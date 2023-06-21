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В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 21.06.2023
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05:46 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kndr-1879474022.html
В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай
В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 21.06.2023
В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай
Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, "позорный и попрошайнический", говорит о признании США провала политики давления на Пекин, говорится в РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:46
2023-06-21T05:46
китай
сша
тайвань
энтони блинкен
си цзиньпин
цинь ган
в мире
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СЕУЛ, 21 июн – РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, "позорный и попрошайнический", говорит о признании США провала политики давления на Пекин, говорится в статье международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чон Ён Хака. В публикации под заголовком "Позорный попрошайнический визит провокатора" отмечается, что "ядром" политики нынешней администрации США неизменно было сдерживание Китая, а Вашингтон "чуть ли не через день" заявлял об угрозе КНДР, намеренно усиливал конфронтацию и "серьезно угрожал" основным интересам Пекина. США укрепляли "антикитайские альянсы" Quad и AUKUS и даже заявляли о возможности "военного вмешательства" в случае эскалации ситуации на Тайване. А теперь Вашингтон отправляет в Китай Блинкена, говоря о необходимости "ответственно контролировать разногласия". "Это апогей присущих США двуличности и лицемерности... Поскольку США породили сложность и затруднения в китайско-американских отношениях, они сами должны начать уважать основные интересы Китая и прекратить все враждебные акции. Тогда исчезнут поводы для ухудшения китайско-американских отношений", - говорится в статье ЦТАК. По мнению обозревателя ЦТАК, Блинкен посетил Китай из-за беспокойства США, что давление на КНР могут, наоборот, "вернуться бумерангом" и нанести "смертельный удар по экономике США", а конфронтация может превратиться в военный конфликт и повлечь за собой "необратимые бедствия". "Госсекретарь США полетел в Китай и вымолил смягчение отношений. Одним словом, нынешний визит госсекретаря США, нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики давления на Китай", - говорится в статье. В понедельник Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций и работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879153683.html
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китай, сша, тайвань, энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган, в мире
Китай, США, Тайвань, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Цинь Ган, В мире
В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай

Обозреватель ЦТАК Чон назвал визит Блинкена в КНР позорным и попрошайническим

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 июн – РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, "позорный и попрошайнический", говорит о признании США провала политики давления на Пекин, говорится в статье международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чон Ён Хака.
В публикации под заголовком "Позорный попрошайнический визит провокатора" отмечается, что "ядром" политики нынешней администрации США неизменно было сдерживание Китая, а Вашингтон "чуть ли не через день" заявлял об угрозе КНДР, намеренно усиливал конфронтацию и "серьезно угрожал" основным интересам Пекина. США укрепляли "антикитайские альянсы" Quad и AUKUS и даже заявляли о возможности "военного вмешательства" в случае эскалации ситуации на Тайване. А теперь Вашингтон отправляет в Китай Блинкена, говоря о необходимости "ответственно контролировать разногласия".
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"Это апогей присущих США двуличности и лицемерности... Поскольку США породили сложность и затруднения в китайско-американских отношениях, они сами должны начать уважать основные интересы Китая и прекратить все враждебные акции. Тогда исчезнут поводы для ухудшения китайско-американских отношений", - говорится в статье ЦТАК.
По мнению обозревателя ЦТАК, Блинкен посетил Китай из-за беспокойства США, что давление на КНР могут, наоборот, "вернуться бумерангом" и нанести "смертельный удар по экономике США", а конфронтация может превратиться в военный конфликт и повлечь за собой "необратимые бедствия".
"Госсекретарь США полетел в Китай и вымолил смягчение отношений. Одним словом, нынешний визит госсекретаря США, нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики давления на Китай", - говорится в статье.
В понедельник Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций и работа по данному направлению продолжается.
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Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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