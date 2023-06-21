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В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай

В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 21.06.2023

В КНДР резко высказались по поводу визита Блинкена в Китай

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, "позорный и попрошайнический", говорит о признании США провала политики давления на Пекин, говорится в РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:46

2023-06-21T05:46

2023-06-21T05:46

китай

сша

тайвань

энтони блинкен

си цзиньпин

цинь ган

в мире

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СЕУЛ, 21 июн – РИА Новости. Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, "позорный и попрошайнический", говорит о признании США провала политики давления на Пекин, говорится в статье международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чон Ён Хака. В публикации под заголовком "Позорный попрошайнический визит провокатора" отмечается, что "ядром" политики нынешней администрации США неизменно было сдерживание Китая, а Вашингтон "чуть ли не через день" заявлял об угрозе КНДР, намеренно усиливал конфронтацию и "серьезно угрожал" основным интересам Пекина. США укрепляли "антикитайские альянсы" Quad и AUKUS и даже заявляли о возможности "военного вмешательства" в случае эскалации ситуации на Тайване. А теперь Вашингтон отправляет в Китай Блинкена, говоря о необходимости "ответственно контролировать разногласия". "Это апогей присущих США двуличности и лицемерности... Поскольку США породили сложность и затруднения в китайско-американских отношениях, они сами должны начать уважать основные интересы Китая и прекратить все враждебные акции. Тогда исчезнут поводы для ухудшения китайско-американских отношений", - говорится в статье ЦТАК. По мнению обозревателя ЦТАК, Блинкен посетил Китай из-за беспокойства США, что давление на КНР могут, наоборот, "вернуться бумерангом" и нанести "смертельный удар по экономике США", а конфронтация может превратиться в военный конфликт и повлечь за собой "необратимые бедствия". "Госсекретарь США полетел в Китай и вымолил смягчение отношений. Одним словом, нынешний визит госсекретаря США, нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики давления на Китай", - говорится в статье. В понедельник Блинкен завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций и работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879153683.html

https://ria.ru/20230620/kitay-1879459230.html

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html

китай

сша

тайвань

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китай, сша, тайвань, энтони блинкен, си цзиньпин, цинь ган, в мире