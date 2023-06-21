Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: позиции России и Китая по вопросам мироустройства близки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия уверена в своих отношениях с Китаем, так как позиции обеих стран по вопросам современного мироустройства очень близки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уверены в наших отношениях с Китаем, с китайскими партнерами по одной простой причине: мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо с совпадающих, либо с очень близких позиций. (Это – ред.) уважение международного права, невмешательство во внутренние дела государства, ненацеленность друг на друга, нерассматривание других в качестве лакомых кусков или целей для уничтожения. У нас есть обязательства, договоренности, соглашения. Мы наращиваем их практическую реализацию", – сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос об отношении России к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и заявлениям о "прогрессе и согласии" по его итогам.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также разногласий в торговой и технологической областях.