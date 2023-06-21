https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова

Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова - РИА Новости, 21.06.2023

Россия уверена в своих отношениях с Китаем, заявила Захарова

Россия уверена в своих отношениях с Китаем, так как позиции обеих стран по вопросам современного мироустройства очень близки, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:39

2023-06-21T17:39

2023-06-21T17:39

китай

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия уверена в своих отношениях с Китаем, так как позиции обеих стран по вопросам современного мироустройства очень близки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы уверены в наших отношениях с Китаем, с китайскими партнерами по одной простой причине: мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо с совпадающих, либо с очень близких позиций. (Это – ред.) уважение международного права, невмешательство во внутренние дела государства, ненацеленность друг на друга, нерассматривание других в качестве лакомых кусков или целей для уничтожения. У нас есть обязательства, договоренности, соглашения. Мы наращиваем их практическую реализацию", – сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос об отношении России к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и заявлениям о "прогрессе и согласии" по его итогам. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также разногласий в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика