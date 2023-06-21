https://ria.ru/20230621/kitay-1879595725.html

Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен

Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен

Список китайских туроператоров для запуска групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем будет представлен в течение двух недель, но участники рынка... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:52

2023-06-21T16:52

2023-06-21T16:52

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

китай

ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/64/1520496425_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_24d7c16d8e22e8a3c8c32ffd3432a1f1.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Список китайских туроператоров для запуска групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем будет представлен в течение двух недель, но участники рынка считают, что текущий летний сезон для приема гостей из КНР, скорее всего, уже упущен, сообщает АТОР.По словам экспертов, российские и китайские туроператоры находятся в постоянном контакте, но для начала работы по обмену туристами нужно заключать контракты, что потребует определенного времени. Также нужно согласовать и поставить чартерные цепочки – запуск таких рейсов и как следствие снижение цены на перелет является обязательным условием для формирования потока групповых китайских туристов в Россию."Отельеры должны провести у себя перепланировку, понять, какие емкости они готовы обеспечить для приема китайских туристов, – говорит председатель совета "Мира без границ" Александр Львов. – На рынке сейчас присутствует конкуренция с внутренним туризмом, многие отельеры уже распланировали свои объемы на сезон. Конечно, мы не говорим о полном замещении китайского рынка внутренним. Но для приема групп из Китая отельерам придется провести определенную подготовительную работу".Участники туристического рынка считают, что, несомненно, какой-то поток китайских туристов этим летом приедет в Россию. Но он будет хаотичным и несистемным, слабо подготовленным с точки зрения заблаговременного формирования продукта."Мы понимаем, что от заявления о восстановлении действия соглашения до фактической даты возобновления потока туристов из Китая нужно провести большую работу – и не только на государственном уровне. Даже если предположить, что дата возобновления безвизового потока будет действительно объявлена в июле, летний сезон мы, скорее всего, уже упустили", – добавил Александр Львов.Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщили, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом.Путешествия будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из РФ, так и из КНР. В документе предусмотрено, что групповые организованные туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны прибытия.

https://ria.ru/20230620/vizy-1879226614.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)