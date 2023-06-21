https://ria.ru/20230621/kitay-1879595725.html
Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен
Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен
Список китайских туроператоров для запуска групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем будет представлен в течение двух недель, но участники рынка... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:52
2023-06-21T16:52
2023-06-21T16:52
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Список китайских туроператоров для запуска групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем будет представлен в течение двух недель, но участники рынка считают, что текущий летний сезон для приема гостей из КНР, скорее всего, уже упущен, сообщает АТОР.По словам экспертов, российские и китайские туроператоры находятся в постоянном контакте, но для начала работы по обмену туристами нужно заключать контракты, что потребует определенного времени. Также нужно согласовать и поставить чартерные цепочки – запуск таких рейсов и как следствие снижение цены на перелет является обязательным условием для формирования потока групповых китайских туристов в Россию."Отельеры должны провести у себя перепланировку, понять, какие емкости они готовы обеспечить для приема китайских туристов, – говорит председатель совета "Мира без границ" Александр Львов. – На рынке сейчас присутствует конкуренция с внутренним туризмом, многие отельеры уже распланировали свои объемы на сезон. Конечно, мы не говорим о полном замещении китайского рынка внутренним. Но для приема групп из Китая отельерам придется провести определенную подготовительную работу".Участники туристического рынка считают, что, несомненно, какой-то поток китайских туристов этим летом приедет в Россию. Но он будет хаотичным и несистемным, слабо подготовленным с точки зрения заблаговременного формирования продукта."Мы понимаем, что от заявления о восстановлении действия соглашения до фактической даты возобновления потока туристов из Китая нужно провести большую работу – и не только на государственном уровне. Даже если предположить, что дата возобновления безвизового потока будет действительно объявлена в июле, летний сезон мы, скорее всего, уже упустили", – добавил Александр Львов.Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщили, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом.Путешествия будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из РФ, так и из КНР. В документе предусмотрено, что групповые организованные туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны прибытия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперты: летний туристический сезон между Китаем и Россией упущен
Эксперт рассказал, почему группы туристов из Китая не приедут в Россию этим летом
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Список китайских туроператоров для запуска групповых безвизовых турпоездок между Россией и Китаем будет представлен
в течение двух недель, но участники рынка считают, что текущий летний сезон для приема гостей из КНР, скорее всего, уже упущен, сообщает
АТОР.
По словам экспертов, российские и китайские туроператоры находятся в постоянном контакте, но для начала работы по обмену туристами нужно заключать контракты, что потребует определенного времени. Также нужно согласовать и поставить чартерные цепочки – запуск таких рейсов и как следствие снижение цены на перелет является обязательным условием для формирования потока групповых китайских туристов в Россию.
"Отельеры должны провести у себя перепланировку, понять, какие емкости они готовы обеспечить для приема китайских туристов, – говорит председатель совета "Мира без границ
" Александр Львов. – На рынке сейчас присутствует конкуренция с внутренним туризмом, многие отельеры уже распланировали свои объемы на сезон. Конечно, мы не говорим о полном замещении китайского рынка внутренним. Но для приема групп из Китая отельерам придется провести определенную подготовительную работу".
Участники туристического рынка считают, что, несомненно, какой-то поток китайских туристов этим летом приедет в Россию. Но он будет хаотичным и несистемным, слабо подготовленным с точки зрения заблаговременного формирования продукта.
"Мы понимаем, что от заявления о восстановлении действия соглашения до фактической даты возобновления потока туристов из Китая нужно провести большую работу – и не только на государственном уровне. Даже если предположить, что дата возобновления безвизового потока будет действительно объявлена в июле, летний сезон мы, скорее всего, уже упустили", – добавил Александр Львов.
Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщили
, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом.
Путешествия будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из РФ, так и из КНР. В документе предусмотрено, что групповые организованные туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны прибытия.
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