https://ria.ru/20230621/kitay-1879551354.html

Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной

Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной - РИА Новости, 21.06.2023

Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает стабильность в отношениях США и Китая важными для мирового сообщества. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:04

2023-06-21T14:04

2023-06-21T14:14

в мире

китай

япония

фумио кисида

си цзиньпин

сша

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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает стабильность в отношениях США и Китая важными для мирового сообщества. "Стабильность в отношениях США и Китая являются крайне важным вопросом для мирового сообщества", - сказал Кисида на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о его оценке встречи китайского лидера с госсекретарем США. Говоря об отношениях Японии и Китая, Кисида заявил, что на встрече с Си Цзиньпином в прошлом году он отметил "позитивные моменты". "В ходе встречи на высшем уровне с Си Цзиньпином в прошлом ноябре я ощутил позитивные моменты в отношении продвижения в будущее. Наша страна, сохраняя эти моменты, будет настаивать на том, на чем нужно настаивать, но и требовать от Китая ответственных поступков и продолжать диалог в решении общих проблем, таких как изменения климата", - сказал Кисида.

https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

китай

япония

сша

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в мире, китай, япония, фумио кисида, си цзиньпин, сша