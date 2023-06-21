https://ria.ru/20230621/kitay-1879551354.html
Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной
Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной - РИА Новости, 21.06.2023
Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает стабильность в отношениях США и Китая важными для мирового сообщества. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:04
2023-06-21T14:04
2023-06-21T14:14
в мире
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япония
фумио кисида
си цзиньпин
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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает стабильность в отношениях США и Китая важными для мирового сообщества. "Стабильность в отношениях США и Китая являются крайне важным вопросом для мирового сообщества", - сказал Кисида на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о его оценке встречи китайского лидера с госсекретарем США. Говоря об отношениях Японии и Китая, Кисида заявил, что на встрече с Си Цзиньпином в прошлом году он отметил "позитивные моменты". "В ходе встречи на высшем уровне с Си Цзиньпином в прошлом ноябре я ощутил позитивные моменты в отношении продвижения в будущее. Наша страна, сохраняя эти моменты, будет настаивать на том, на чем нужно настаивать, но и требовать от Китая ответственных поступков и продолжать диалог в решении общих проблем, таких как изменения климата", - сказал Кисида.
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
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в мире, китай, япония, фумио кисида, си цзиньпин, сша
В мире, Китай, Япония, Фумио Кисида, Си Цзиньпин, США
Премьер Японии назвал стабильность в отношениях США и Китая крайне важной
Премьер Японии Кисида: стабильные отношения США и Китая важны для мирового сообщества
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает стабильность в отношениях США и Китая важными для мирового сообщества.
"Стабильность в отношениях США и Китая являются крайне важным вопросом для мирового сообщества", - сказал Кисида на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о его оценке встречи китайского лидера с госсекретарем США.
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Говоря об отношениях Японии и Китая, Кисида заявил, что на встрече с Си Цзиньпином
в прошлом году он отметил "позитивные моменты".
"В ходе встречи на высшем уровне с Си Цзиньпином в прошлом ноябре я ощутил позитивные моменты в отношении продвижения в будущее. Наша страна, сохраняя эти моменты, будет настаивать на том, на чем нужно настаивать, но и требовать от Китая ответственных поступков и продолжать диалог в решении общих проблем, таких как изменения климата", - сказал Кисида.