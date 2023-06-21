https://ria.ru/20230621/kitay-1879517018.html

Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая

Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая - РИА Новости, 21.06.2023

Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая

Китай не является противником НАТО, но союзникам не следует допускать зависимости от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья, заявил генеральный... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:49

2023-06-21T11:49

2023-06-21T11:49

в мире

китай

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Китай не является противником НАТО, но союзникам не следует допускать зависимости от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel. "Речи об экономическом разъединении или изоляции страны не идет. Китай нам не противник, у нас должны быть тесный обмен мнениями и продолжение торговли. Я лишь предостерегаю от зависимости в определенных сферах, таких как критические поставки сырья," - сказал Столтенберг, комментируя недавние переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. При этом два дня назад Столтенберг заявил, что легко может представить себе конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. В прошлом году отношения стран Запада с Китаем ухудшились из-за роста напряженности вокруг Тайваня и сохранения российско-китайского партнерства в условиях давления западных стран на Россию в связи с военной операцией на Украине. В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.

https://ria.ru/20230418/kitay-1865850298.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, йенс столтенберг, нато