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Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая - РИА Новости, 21.06.2023
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11:49 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kitay-1879517018.html
Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая
Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая - РИА Новости, 21.06.2023
Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая
Китай не является противником НАТО, но союзникам не следует допускать зависимости от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья, заявил генеральный... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:49
2023-06-21T11:49
в мире
китай
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Китай не является противником НАТО, но союзникам не следует допускать зависимости от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel. "Речи об экономическом разъединении или изоляции страны не идет. Китай нам не противник, у нас должны быть тесный обмен мнениями и продолжение торговли. Я лишь предостерегаю от зависимости в определенных сферах, таких как критические поставки сырья," - сказал Столтенберг, комментируя недавние переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. При этом два дня назад Столтенберг заявил, что легко может представить себе конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща. В прошлом году отношения стран Запада с Китаем ухудшились из-за роста напряженности вокруг Тайваня и сохранения российско-китайского партнерства в условиях давления западных стран на Россию в связи с военной операцией на Украине. В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.
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в мире, китай, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая

Столтенберг заявил, что Китай не противник НАТО, но зависимости от него стоит избегать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Китай не является противником НАТО, но союзникам не следует допускать зависимости от КНР в ряде сфер, включая критические поставки сырья, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Tagesspiegel.
"Речи об экономическом разъединении или изоляции страны не идет. Китай нам не противник, у нас должны быть тесный обмен мнениями и продолжение торговли. Я лишь предостерегаю от зависимости в определенных сферах, таких как критические поставки сырья," - сказал Столтенберг, комментируя недавние переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. При этом два дня назад Столтенберг заявил, что легко может представить себе конфликт, где Москва и Пекин действуют сообща.
В прошлом году отношения стран Запада с Китаем ухудшились из-за роста напряженности вокруг Тайваня и сохранения российско-китайского партнерства в условиях давления западных стран на Россию в связи с военной операцией на Украине.
В мае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил обеспокоенность в связи с планами НАТО открыть офис в Японии, отметив, что альянс вмешивается в дела Азиатско-Тихоокеанского региона и провоцирует блоковую конфронтацию, несмотря на заверения в том, что АТР не входит в географические рамки организации. Ранее он также отмечал, что китайский народ никогда не забудет варварских преступлений НАТО в Югославии, где в 1999 году натовским бомбовым ударом было задето посольство КНР в Белграде.
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