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В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
12:45 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kino-1879522779.html
В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ
В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ - РИА Новости, 21.06.2023
В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ
Постер и трейлер комедии "За Палыча" представили создатели ленты. Информацию РИА Новости предоставила пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:45
2023-06-21T12:45
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Постер и трейлер комедии "За Палыча" представили создатели ленты. Информацию РИА Новости предоставила пресс-служба ВГТРК. В центре — история Темы Голубева. Мажор привык, что его всегда прикрывает отец. Но жизнь его резко меняется. Парень сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из столицы. И вот кандидатуру его родителя снимают с выборов, семья оказывается без дома, а сам виновник ДТП отправляется на срочную службу — в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. В видео содержатся сцены употребления алкогольных напитков. Алкоголь вредит вашему здоровью.После армии Тема узнает, что у его деда Палыча хотят отобрать старый дом. Теперь молодому человеку нужно решить, что делать дальше. Заступиться за Палыча или вернуться к прежней жизни. "Мой персонаж Палыч – боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм", — рассказал Сергей Шакуров. Также в картине снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие. "Бывает такой момент, когда сходится всё и вся. И с этой картиной случилось именно так: у меня было полное понимание этого персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам. И я безумно счастлив, что мое видение сошлось с видением режиссера и продюсеров", — отметил Евгений Зарубин, сыгравший Тему.Режиссер — Андрей Богатырев. Продюсеры — Алексей Чадов, Максим Боев, Георгий Афанасьев, Ясмина Бен Аммар. За производство фильма отвечает кинокомпания "Викинг-СТ" при участии телеканала "Россия".Комедия "За Палыча!" стартует в прокате 27 июля 2023 года.Ранее сообщалось о том, что в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов".
https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трейлер фильма «За Палыча!»
Трейлер фильма «За Палыча!»
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , вгтрк
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , ВГТРК
В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ

В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ "За Палыча"

© Предоставлено пресс-службой ВГТРКПостер комедии "За Палыча"
Постер комедии За Палыча
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Постер и трейлер комедии "За Палыча" представили создатели ленты. Информацию РИА Новости предоставила пресс-служба ВГТРК.
В центре — история Темы Голубева. Мажор привык, что его всегда прикрывает отец. Но жизнь его резко меняется. Парень сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из столицы. И вот кандидатуру его родителя снимают с выборов, семья оказывается без дома, а сам виновник ДТП отправляется на срочную службу — в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову.
В видео содержатся сцены употребления алкогольных напитков. Алкоголь вредит вашему здоровью.
После армии Тема узнает, что у его деда Палыча хотят отобрать старый дом. Теперь молодому человеку нужно решить, что делать дальше. Заступиться за Палыча или вернуться к прежней жизни.
«
"Мой персонаж Палыч – боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм", — рассказал Сергей Шакуров.
Также в картине снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие.
«
"Бывает такой момент, когда сходится всё и вся. И с этой картиной случилось именно так: у меня было полное понимание этого персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам. И я безумно счастлив, что мое видение сошлось с видением режиссера и продюсеров", — отметил Евгений Зарубин, сыгравший Тему.
Режиссер — Андрей Богатырев. Продюсеры — Алексей Чадов, Максим Боев, Георгий Афанасьев, Ясмина Бен Аммар. За производство фильма отвечает кинокомпания "Викинг-СТ" при участии телеканала "Россия".
Комедия "За Палыча!" стартует в прокате 27 июля 2023 года.
Ранее сообщалось о том, что в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов".
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