https://ria.ru/20230621/kino-1879522779.html

В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ

В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ - РИА Новости, 21.06.2023

В российский прокат выйдет комедия о перевоспитании мажора в ВДВ

Постер и трейлер комедии "За Палыча" представили создатели ленты. Информацию РИА Новости предоставила пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:45

2023-06-21T12:45

2023-06-21T12:45

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Постер и трейлер комедии "За Палыча" представили создатели ленты. Информацию РИА Новости предоставила пресс-служба ВГТРК. В центре — история Темы Голубева. Мажор привык, что его всегда прикрывает отец. Но жизнь его резко меняется. Парень сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из столицы. И вот кандидатуру его родителя снимают с выборов, семья оказывается без дома, а сам виновник ДТП отправляется на срочную службу — в ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. В видео содержатся сцены употребления алкогольных напитков. Алкоголь вредит вашему здоровью.После армии Тема узнает, что у его деда Палыча хотят отобрать старый дом. Теперь молодому человеку нужно решить, что делать дальше. Заступиться за Палыча или вернуться к прежней жизни. "Мой персонаж Палыч – боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм", — рассказал Сергей Шакуров. Также в картине снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие. "Бывает такой момент, когда сходится всё и вся. И с этой картиной случилось именно так: у меня было полное понимание этого персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам. И я безумно счастлив, что мое видение сошлось с видением режиссера и продюсеров", — отметил Евгений Зарубин, сыгравший Тему.Режиссер — Андрей Богатырев. Продюсеры — Алексей Чадов, Максим Боев, Георгий Афанасьев, Ясмина Бен Аммар. За производство фильма отвечает кинокомпания "Викинг-СТ" при участии телеканала "Россия".Комедия "За Палыча!" стартует в прокате 27 июля 2023 года.Ранее сообщалось о том, что в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов".

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трейлер фильма «За Палыча!» Трейлер фильма «За Палыча!» 2023-06-21T12:45 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , вгтрк