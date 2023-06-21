https://ria.ru/20230621/khvostiki-1879482295.html
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2023
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО
Необычный сбор-игру "Хвостики" запустили жители города Зея в Приамурье, чтобы поддержать бойцов в зоне спецоперации, сообщает амурское отделение "Народного... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:41
2023-06-21T08:41
2023-06-21T08:41
надежные люди
зея (город)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Необычный сбор-игру "Хвостики" запустили жители города Зея в Приамурье, чтобы поддержать бойцов в зоне спецоперации, сообщает амурское отделение "Народного фронта". Неравнодушных земляков вокруг себя объединила Ольга Борисова. Она собирает гуманитарную помощь от жителей и лично передает в исполком Народного Фронта. В своих соцсетях рассказывает о том, как проходят сборы, показывает, как волонтеры вручают бойцам технику и экипировку. Для отправки на фронт амурчане уже собрали газовые плиты, точильный станок, камуфляжные тенты, москитную сетку, которая пригодится от комаров в блиндаже, пилу, бинокль, масло для пилы, эластичные бинты и шуруповерт. Кроме того, жители Зеи проводят необычный сбор - "Хвостики". Так они называют остаток на карте, который переводят в поддержку бойцов. "Мы подразумеваем "хвостик", который остается на карточке. Допустим, у вас остается 1245 рублей. Люди кидают 45 рублей, и у них остается чистая, красивая сумма. Вот этими "хвостиками" мы уже набрали почти 111 тысяч рублей на закупку для бойцов. Хочется сказать - держитесь! Мы тут единым фронтом всем вам поможем. Всё, что от нас требуется, мы сделаем. Всё, что нужно, отправим, только будьте на связи с нами. Победа будет за нами!" - рассказала жительница Зеи Ольга Борисова.
https://ria.ru/20230620/seti-1879380513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зея (город), амурская область
Надежные люди, Зея (город), Амурская область
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО
Жители Зеи в Приамурье запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Необычный сбор-игру "Хвостики" запустили жители города Зея в Приамурье, чтобы поддержать бойцов в зоне спецоперации, сообщает амурское отделение "Народного фронта".
Неравнодушных земляков вокруг себя объединила Ольга Борисова. Она собирает гуманитарную помощь от жителей и лично передает в исполком Народного Фронта. В своих соцсетях рассказывает о том, как проходят сборы, показывает, как волонтеры вручают бойцам технику и экипировку. Для отправки на фронт амурчане уже собрали газовые плиты, точильный станок, камуфляжные тенты, москитную сетку, которая пригодится от комаров в блиндаже, пилу, бинокль, масло для пилы, эластичные бинты и шуруповерт.
Кроме того, жители Зеи проводят необычный сбор - "Хвостики". Так они называют остаток на карте, который переводят в поддержку бойцов.
"Мы подразумеваем "хвостик", который остается на карточке. Допустим, у вас остается 1245 рублей. Люди кидают 45 рублей, и у них остается чистая, красивая сумма. Вот этими "хвостиками" мы уже набрали почти 111 тысяч рублей на закупку для бойцов. Хочется сказать - держитесь! Мы тут единым фронтом всем вам поможем. Всё, что от нас требуется, мы сделаем. Всё, что нужно, отправим, только будьте на связи с нами. Победа будет за нами!" - рассказала жительница Зеи Ольга Борисова.
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