Рейтинг@Mail.ru
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:41 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/khvostiki-1879482295.html
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2023
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО
Необычный сбор-игру "Хвостики" запустили жители города Зея в Приамурье, чтобы поддержать бойцов в зоне спецоперации, сообщает амурское отделение "Народного... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:41
2023-06-21T08:41
надежные люди
зея (город)
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Необычный сбор-игру "Хвостики" запустили жители города Зея в Приамурье, чтобы поддержать бойцов в зоне спецоперации, сообщает амурское отделение "Народного фронта". Неравнодушных земляков вокруг себя объединила Ольга Борисова. Она собирает гуманитарную помощь от жителей и лично передает в исполком Народного Фронта. В своих соцсетях рассказывает о том, как проходят сборы, показывает, как волонтеры вручают бойцам технику и экипировку. Для отправки на фронт амурчане уже собрали газовые плиты, точильный станок, камуфляжные тенты, москитную сетку, которая пригодится от комаров в блиндаже, пилу, бинокль, масло для пилы, эластичные бинты и шуруповерт. Кроме того, жители Зеи проводят необычный сбор - "Хвостики". Так они называют остаток на карте, который переводят в поддержку бойцов. "Мы подразумеваем "хвостик", который остается на карточке. Допустим, у вас остается 1245 рублей. Люди кидают 45 рублей, и у них остается чистая, красивая сумма. Вот этими "хвостиками" мы уже набрали почти 111 тысяч рублей на закупку для бойцов. Хочется сказать - держитесь! Мы тут единым фронтом всем вам поможем. Всё, что от нас требуется, мы сделаем. Всё, что нужно, отправим, только будьте на связи с нами. Победа будет за нами!" - рассказала жительница Зеи Ольга Борисова.
https://ria.ru/20230620/seti-1879380513.html
зея (город)
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b7e06cafbfe134188016a853ef0c0fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зея (город), амурская область
Надежные люди, Зея (город), Амурская область
Жители Зеи запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне СВО

Жители Зеи в Приамурье запустили игру "Хвостики", чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники в зоне СВО
Российские десантники в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Необычный сбор-игру "Хвостики" запустили жители города Зея в Приамурье, чтобы поддержать бойцов в зоне спецоперации, сообщает амурское отделение "Народного фронта".
Неравнодушных земляков вокруг себя объединила Ольга Борисова. Она собирает гуманитарную помощь от жителей и лично передает в исполком Народного Фронта. В своих соцсетях рассказывает о том, как проходят сборы, показывает, как волонтеры вручают бойцам технику и экипировку. Для отправки на фронт амурчане уже собрали газовые плиты, точильный станок, камуфляжные тенты, москитную сетку, которая пригодится от комаров в блиндаже, пилу, бинокль, масло для пилы, эластичные бинты и шуруповерт.
Кроме того, жители Зеи проводят необычный сбор - "Хвостики". Так они называют остаток на карте, который переводят в поддержку бойцов.
"Мы подразумеваем "хвостик", который остается на карточке. Допустим, у вас остается 1245 рублей. Люди кидают 45 рублей, и у них остается чистая, красивая сумма. Вот этими "хвостиками" мы уже набрали почти 111 тысяч рублей на закупку для бойцов. Хочется сказать - держитесь! Мы тут единым фронтом всем вам поможем. Всё, что от нас требуется, мы сделаем. Всё, что нужно, отправим, только будьте на связи с нами. Победа будет за нами!" - рассказала жительница Зеи Ольга Борисова.
Девушки из пермского хора Сирень сплели для бойцов из СВО маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Девушки из пермского хора "Сирень" сплели для бойцов СВО маскировочные сети
Вчера, 16:09
 
Надежные людиЗея (город)Амурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала