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Сургутский район ХМАО направил 319 миллионов рублей на сельское хозяйство
Сургутский район ХМАО направил 319 миллионов рублей на сельское хозяйство - РИА Новости, 21.06.2023
Сургутский район ХМАО направил 319 миллионов рублей на сельское хозяйство
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2023 году направили более 319 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщил РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:30
2023-06-21T08:30
2023-06-21T08:30
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2023 году направили более 319 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "На поддержку сельскохозяйственного производства в Сургутском районе в этом году направлено 319,5 миллиона рублей. С начала 2023 года в рамках исполнения муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" на получение субсидии на поддержку сельского хозяйства рассчитывают 87 хозяйственников", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что за первое полугодие на развитие аграрного сектора местным фермерам уже выплатили 129 миллионов рублей из окружного и районного бюджетов. Всего, как добавил Трубецкой, в муниципалитете действуют 34 крестьянско-фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и два предприятия. Прирост ежегодно составляет не менее 10% по каждому виду продуктов: молоко, яйцо, мясо. Как подчеркнул глава муниципалитета, Сургутский район по-прежнему производит четверть всей сельхозпродукции региона. "Благодаря муниципальной программе идет модернизация сельскохозяйственных объектов, в том числе с учетом политики импортозамещения приобретается сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование. В животноводстве происходит небольшое наращивание стада крупного рогатого скота, увеличивается производство мяса птицы и яйца", - пояснил Трубецкой. Он добавил, что на территориях хозяйств функционируют свои торговые точки, организована доставка продукции до дома. Помимо этого, продукция местных фермеров продается в таких крупных торговых сетях, как "Окей", "Лента", "Перекресток", "Магнит" и "Пятерочка".
https://ria.ru/20230616/yugra-1878788945.html
https://ria.ru/20230616/zabozlaev-1878609899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости.
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2023 году направили более 319 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщил
глава района Андрей Трубецкой.
"На поддержку сельскохозяйственного производства в Сургутском районе в этом году направлено 319,5 миллиона рублей. С начала 2023 года в рамках исполнения муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" на получение субсидии на поддержку сельского хозяйства рассчитывают 87 хозяйственников", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что за первое полугодие на развитие аграрного сектора местным фермерам уже выплатили 129 миллионов рублей из окружного и районного бюджетов.
Всего, как добавил Трубецкой, в муниципалитете действуют 34 крестьянско-фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и два предприятия. Прирост ежегодно составляет не менее 10% по каждому виду продуктов: молоко, яйцо, мясо.
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Как подчеркнул глава муниципалитета, Сургутский район по-прежнему производит четверть всей сельхозпродукции региона. "Благодаря муниципальной программе идет модернизация сельскохозяйственных объектов, в том числе с учетом политики импортозамещения приобретается сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование. В животноводстве происходит небольшое наращивание стада крупного рогатого скота, увеличивается производство мяса птицы и яйца", - пояснил Трубецкой.
Он добавил, что на территориях хозяйств функционируют свои торговые точки, организована доставка продукции до дома. Помимо этого, продукция местных фермеров продается в таких крупных торговых сетях, как "Окей", "Лента", "Перекресток", "Магнит" и "Пятерочка
".
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