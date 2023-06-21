https://ria.ru/20230621/jazz-1879593796.html
В Москве отменили концерт группы Animal Jazz
В Москве отменили концерт группы Animal Jazz - РИА Новости, 21.06.2023
В Москве отменили концерт группы Animal Jazz
Организаторы фестиваля Summer Sound сообщили Telegram-каналу RT, что выступление группы Animal Jazz в Москве не состоится. Оно было запланировано на 15 июля на... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:26
2023-06-21T16:26
2023-06-21T16:26
шоубиз
animal jazz
москва
санкт-петербург
владивосток
флакон
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля Summer Sound сообщили Telegram-каналу RT, что выступление группы Animal Jazz в Москве не состоится. Оно было запланировано на 15 июля на дизайн-заводе "Флакон". Точная причина отмены шоу не названа. Билеты на другой концерт коллектива, ранее анонсированном 22 июля в Санкт-Петербурге в общественном пространстве "Флагшток", все еще продаются на сайтах операторов. Но на официальном ресурсе площадки шоу Animal Jazz не стоит в разделе "Афиша". На прошлой неделе общественники из организации "Зов народа" обратились в СК и Минкульт с требованием признать участников Animal Jazz иноагентами после антироссийских высказываний и публичной поддержки Украины. По данным СМИ, артисты осудили возвращение Крыма с состав России, негативно отзывались о родной стране, а в прошлом году переехали в Израиль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
animal jazz, москва, санкт-петербург, владивосток, флакон, следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости
Шоубиз, Animal Jazz, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Флакон, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Знаменитости
В Москве отменили концерт группы Animal Jazz
В Москве отменили концерт Animal Jazz на фоне антироссийских высказываний музыкантов