https://ria.ru/20230621/jazz-1879593796.html

В Москве отменили концерт группы Animal Jazz

В Москве отменили концерт группы Animal Jazz - РИА Новости, 21.06.2023

В Москве отменили концерт группы Animal Jazz

Организаторы фестиваля Summer Sound сообщили Telegram-каналу RT, что выступление группы Animal Jazz в Москве не состоится. Оно было запланировано на 15 июля на... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:26

2023-06-21T16:26

2023-06-21T16:26

шоубиз

animal jazz

москва

санкт-петербург

владивосток

флакон

следственный комитет россии (ск рф)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91419/91/914199169_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_6ba8dd31ce8516ff4e05191c26a539a2.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля Summer Sound сообщили Telegram-каналу RT, что выступление группы Animal Jazz в Москве не состоится. Оно было запланировано на 15 июля на дизайн-заводе "Флакон". Точная причина отмены шоу не названа. Билеты на другой концерт коллектива, ранее анонсированном 22 июля в Санкт-Петербурге в общественном пространстве "Флагшток", все еще продаются на сайтах операторов. Но на официальном ресурсе площадки шоу Animal Jazz не стоит в разделе "Афиша". На прошлой неделе общественники из организации "Зов народа" обратились в СК и Минкульт с требованием признать участников Animal Jazz иноагентами после антироссийских высказываний и публичной поддержки Украины. По данным СМИ, артисты осудили возвращение Крыма с состав России, негативно отзывались о родной стране, а в прошлом году переехали в Израиль.

https://ria.ru/20230613/kontsert-1877792132.html

москва

санкт-петербург

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

animal jazz, москва, санкт-петербург, владивосток, флакон, следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости