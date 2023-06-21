https://ria.ru/20230621/issledovanie-1879309316.html

В Красноярском крае нашли останки морских динозавров

В Красноярском крае нашли останки морских динозавров - РИА Новости, 21.06.2023

В Красноярском крае нашли останки морских динозавров

В Красноярском крае обнаружили останки плезиозавров, мозазавров и черепах, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:00

2023-06-21T04:00

2023-06-21T04:00

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Красноярском крае обнаружили останки плезиозавров, мозазавров и черепах, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Зубы, позвонки и другие кости рептилий позднего мелового периода (100 миллионов лет назад) раскопали в долине реки Пясина в ходе экспедиций в 2021 и 2022 годах. Больше всего было найдено останков плезиозавров. В длину они достигали 20 метров. Плавали, используя сразу четыре ласта, в отличие от современным рептилий. На севере севере Западно-Сибирского моря, находившегося на месте, где обнаружили останки животных, в позднемеловое время жили представители двух семейств плезиозавров. "Это короткошеие Polycotylidae и гигантские длинношеие Elasmosauridae", пояснили в СПбГУ. Ранее сообщалось, что самарские ученые нашли останки гигантского ихтиозавра в Ульяновской области.

https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1877844869.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, палеонтология, археология