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В Красноярском крае нашли останки морских динозавров - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
04:00 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/issledovanie-1879309316.html
В Красноярском крае нашли останки морских динозавров
В Красноярском крае нашли останки морских динозавров - РИА Новости, 21.06.2023
В Красноярском крае нашли останки морских динозавров
В Красноярском крае обнаружили останки плезиозавров, мозазавров и черепах, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:00
2023-06-21T04:00
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Красноярском крае обнаружили останки плезиозавров, мозазавров и черепах, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Зубы, позвонки и другие кости рептилий позднего мелового периода (100 миллионов лет назад) раскопали в долине реки Пясина в ходе экспедиций в 2021 и 2022 годах. Больше всего было найдено останков плезиозавров. В длину они достигали 20 метров. Плавали, используя сразу четыре ласта, в отличие от современным рептилий. На севере севере Западно-Сибирского моря, находившегося на месте, где обнаружили останки животных, в позднемеловое время жили представители двух семейств плезиозавров. "Это короткошеие Polycotylidae и гигантские длинношеие Elasmosauridae", пояснили в СПбГУ. Ранее сообщалось, что самарские ученые нашли останки гигантского ихтиозавра в Ульяновской области.
https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1877844869.html
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Елена Громова
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новости культуры, палеонтология, археология
Культура, Новости культуры, палеонтология, Археология
В Красноярском крае нашли останки морских динозавров

В Красноярском крае нашли останки плезиозавров, мозазавров и черепах

© Фото : Nicolle Rager, National Science Foundation Молодой плезиозавр с матерью
 Молодой плезиозавр с матерью - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Nicolle Rager, National Science Foundation
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В Красноярском крае обнаружили останки плезиозавров, мозазавров и черепах, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.
Зубы, позвонки и другие кости рептилий позднего мелового периода (100 миллионов лет назад) раскопали в долине реки Пясина в ходе экспедиций в 2021 и 2022 годах.
Больше всего было найдено останков плезиозавров. В длину они достигали 20 метров. Плавали, используя сразу четыре ласта, в отличие от современным рептилий.
На севере севере Западно-Сибирского моря, находившегося на месте, где обнаружили останки животных, в позднемеловое время жили представители двух семейств плезиозавров.
"Это короткошеие Polycotylidae и гигантские длинношеие Elasmosauridae", пояснили в СПбГУ.
Ранее сообщалось, что самарские ученые нашли останки гигантского ихтиозавра в Ульяновской области.
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