https://ria.ru/20220420/ikhtiozavr-1784305364.html

В Ульяновской области нашли останки гигантского ихтиозавра

В Ульяновской области нашли останки гигантского ихтиозавра - РИА Новости, 20.04.2022

В Ульяновской области нашли останки гигантского ихтиозавра

В Ульяновской области на волжском берегу нашли позвонки и кость ихтиозавра. Их обнаружили в ходе экспедиции Самарского палеонтологического общества. Об этом... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:34

2022-04-20T06:34

2022-04-20T06:34

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ульяновская область

археология

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Ульяновской области на волжском берегу нашли позвонки и кость ихтиозавра. Их обнаружили в ходе экспедиции Самарского палеонтологического общества. Об этом сообщает сайт tvsamara.ru.Судя по ним, ящер был гигантских размеров. Его позвонок составляет 15 сантиметров в диаметре. "Думаю, животинка была не менее шести метров", — говорит Екатерина Пархоменко из Самарского палеонтологического общества.Среднестатистический ихтиозавр — гораздо компактнее. От кончика носа до кончика хвоста он мог достигать двух — четырех метров. Науке известны и более внушительные особи — длиной в 20 метров. Правда, их останки находили не в России, а в Канаде. Самарские археологи не исключают, что наткнулись на представителя ранее неизвестного вида. Выяснить так ли это, ученые смогут по сохранившейся плечевой кости. Точное место, где был обнаружен ихтиозавр, в статье не раскрывается. "Непрофессионалы могут навредить науке, находя остатки древних животных и используя их для досужего развлечения или в качестве сувениров", — объясняют в публикации.

https://ria.ru/20220412/arkheologiya-1782956713.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ульяновская область, археология