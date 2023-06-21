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Совфед одобрил закон о бесплатной юридической помощи для детей-инвалидов - РИА Новости, 21.06.2023
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13:46 21.06.2023
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Совфед одобрил закон о бесплатной юридической помощи для детей-инвалидов
Совфед одобрил закон о бесплатной юридической помощи для детей-инвалидов - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед одобрил закон о бесплатной юридической помощи для детей-инвалидов
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, расширяющий перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:46
2023-06-21T13:46
общество
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, расширяющий перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. "Законом расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. Теперь такую помощь будут получать граждане, обращающиеся за защитой прав и законных интересов детей-инвалидов", - пояснила первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова. Субъекты РФ наделяются правом устанавливать законом дополнительные случаи оказания бесплатной юридической помощи, предоставляемой адвокатами как участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Кроме того, закон дополняет перечень случаев, при которых адвокаты, являющиеся участниками госсистемы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.
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общество, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о бесплатной юридической помощи для детей-инвалидов

Совфед одобрил закон, расширяющий перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, расширяющий перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.
"Законом расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. Теперь такую помощь будут получать граждане, обращающиеся за защитой прав и законных интересов детей-инвалидов", - пояснила первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова.
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Субъекты РФ наделяются правом устанавливать законом дополнительные случаи оказания бесплатной юридической помощи, предоставляемой адвокатами как участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Кроме того, закон дополняет перечень случаев, при которых адвокаты, являющиеся участниками госсистемы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.
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