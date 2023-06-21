https://ria.ru/20230621/idlib-1879521169.html

Россия, Турция и Иран продолжат усилия по нормализации ситуации в Идлибе

Россия, Турция и Иран продолжат усилия по нормализации ситуации в Идлибе - РИА Новости, 21.06.2023

Россия, Турция и Иран продолжат усилия по нормализации ситуации в Идлибе

Россия, Турция и Иран договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:03

2023-06-21T12:03

2023-06-21T12:03

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АСТАНА, 21 июн - РИА Новости. Россия, Турция и Иран договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая гуманитарную обстановку, говорится в итоговом заявлении стран-гарантов "астанинского" процесса. "Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД). Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную обстановку. Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - отмечается в документе по итогам 20-й международной встречи по Сирии в "астанинском формате". Стороны также выразили решимость продолжать сотрудничество для борьбы с терроризмом и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. "Осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры и лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии", - говорится в заявлении. В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-й раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. В повестке также обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, гуманитарная ситуация и проблема возвращения беженцев.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516075.html

https://ria.ru/20230406/idlib-1863617125.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, турция, гейр педерсен, оон