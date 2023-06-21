Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 21.06.2023 (обновлено: 19:31 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/honda-1879666158.html
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda - РИА Новости, 21.06.2023
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda
Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:15
2023-06-21T19:31
авто
экономика
россия
санкт-петербург
honda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30894/72/308947250_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_8f28051d18d1e58d22663fe7ffb70918.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании."В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию)", — говорится в публикации. Японский бренд вернулся в Санкт-Петербург после того, как объявил в 2020-м о прекращении поставок машин в Россию в течение следующих двух лет. Новый дилерский центр расположен на Витебском проспекте. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, они адаптированы под российский рынок и имеют официальную гарантию (три года или сто тысяч километров пробега).Как отметил гендиректор автосалона "Звезда Невы" Валерий Рыжкин, более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России."Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные", — отметил он.Автосалон планирует на первом этапе продавать более двадцати автомобилей в месяц.В марте 2022-го концерн Honda остановил экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Своего завода в стране у производителя нет.
https://ria.ru/20230518/eksport-1872527051.html
https://ria.ru/20230519/minpromtorg-1873024293.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30894/72/308947250_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_b23e004681592744cf6caa0840421e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, экономика, россия, санкт-петербург, honda
Авто, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Honda
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda

Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых машин Honda

© Flickr / Prince TurtleЛоготип компании Honda на автомобиле Honda CR-V
Логотип компании Honda на автомобиле Honda CR-V - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Flickr / Prince Turtle
Логотип компании Honda на автомобиле Honda CR-V. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании.
«
"В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию)", — говорится в публикации.
Японский бренд вернулся в Санкт-Петербург после того, как объявил в 2020-м о прекращении поставок машин в Россию в течение следующих двух лет. Новый дилерский центр расположен на Витебском проспекте. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, они адаптированы под российский рынок и имеют официальную гарантию (три года или сто тысяч километров пробега).
Как отметил гендиректор автосалона "Звезда Невы" Валерий Рыжкин, более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России.
Праворульные хетчбэки марки Honda - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77 процентов
18 мая, 04:14
"Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные", — отметил он.
Автосалон планирует на первом этапе продавать более двадцати автомобилей в месяц.
В марте 2022-го концерн Honda остановил экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Своего завода в стране у производителя нет.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Минпромторг поможет перезапустить производство на бывшем заводе Volkswagen
19 мая, 19:35
 
АвтоЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургHonda
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала