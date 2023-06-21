https://ria.ru/20230621/honda-1879666158.html
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda - РИА Новости, 21.06.2023
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda
Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:15
2023-06-21T19:15
2023-06-21T19:31
авто
экономика
россия
санкт-петербург
honda
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании."В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию)", — говорится в публикации. Японский бренд вернулся в Санкт-Петербург после того, как объявил в 2020-м о прекращении поставок машин в Россию в течение следующих двух лет. Новый дилерский центр расположен на Витебском проспекте. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, они адаптированы под российский рынок и имеют официальную гарантию (три года или сто тысяч километров пробега).Как отметил гендиректор автосалона "Звезда Невы" Валерий Рыжкин, более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России."Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные", — отметил он.Автосалон планирует на первом этапе продавать более двадцати автомобилей в месяц.В марте 2022-го концерн Honda остановил экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Своего завода в стране у производителя нет.
https://ria.ru/20230518/eksport-1872527051.html
https://ria.ru/20230519/minpromtorg-1873024293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, россия, санкт-петербург, honda
Авто, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Honda
В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda
Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых машин Honda
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости.
Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте
компании.
«
"В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию)", — говорится в публикации.
Японский бренд вернулся в Санкт-Петербург после того, как объявил в 2020-м о прекращении поставок машин в Россию в течение следующих двух лет. Новый дилерский центр расположен на Витебском проспекте. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, они адаптированы под российский рынок и имеют официальную гарантию (три года или сто тысяч километров пробега).
Как отметил гендиректор автосалона "Звезда Невы" Валерий Рыжкин, более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России.
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"Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные", — отметил он.
Автосалон планирует на первом этапе продавать более двадцати автомобилей в месяц.
В марте 2022-го концерн Honda остановил экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Своего завода в стране у производителя нет.
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