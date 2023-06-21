https://ria.ru/20230621/honda-1879666158.html

В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda

В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda - РИА Новости, 21.06.2023

В Петербурге начались продажи новых автомобилей Honda

Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:15

2023-06-21T19:15

2023-06-21T19:31

авто

экономика

россия

санкт-петербург

honda

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Петербургский автосалон "Звезда Невы" открыл продажи восьми моделей новых автомобилей Honda, сообщили на сайте компании."В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию)", — говорится в публикации. Японский бренд вернулся в Санкт-Петербург после того, как объявил в 2020-м о прекращении поставок машин в Россию в течение следующих двух лет. Новый дилерский центр расположен на Витебском проспекте. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, они адаптированы под российский рынок и имеют официальную гарантию (три года или сто тысяч километров пробега).Как отметил гендиректор автосалона "Звезда Невы" Валерий Рыжкин, более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России."Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные", — отметил он.Автосалон планирует на первом этапе продавать более двадцати автомобилей в месяц.В марте 2022-го концерн Honda остановил экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Своего завода в стране у производителя нет.

https://ria.ru/20230518/eksport-1872527051.html

https://ria.ru/20230519/minpromtorg-1873024293.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, экономика, россия, санкт-петербург, honda