ВСУ выпустили почти сто снарядов по Белгородской области за сутки
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили почти сто снарядов по региону
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 96 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 20 июня. Обстрелы зафиксированы в приграничных Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском муниципалитетах.
По данным Гладкова, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка — выпущено 19 снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села.
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"В Валуйском городском округе снарядами "Града" обстреляли село Казинка – зафиксировано 15 "прилетов". Силами ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет. По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов "Града". Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка", - рассказал губернатор.
⠀В Волоконовском районе зафиксировано семь прилетоиз миномета обстрелян хутор Старый – семь "прилетов". Обошлось без последствий.
В Грайворонском горокруге выпущено пять минометных снарядов, в Волоконовском – семь, в Краснояружском – 12.
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"В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Муром выпущено пять и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших за сутки нет и на других территориях.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.