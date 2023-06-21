https://ria.ru/20230621/gladkov-1879496067.html

ВСУ выпустили почти сто снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили почти сто снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 21.06.2023

ВСУ выпустили почти сто снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 96 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:33

2023-06-21T10:33

2023-06-21T10:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

муром

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 96 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава региона разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 20 июня. Обстрелы зафиксированы в приграничных Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском муниципалитетах. По данным Гладкова, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка — выпущено 19 снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села. "В Валуйском городском округе снарядами "Града" обстреляли село Казинка – зафиксировано 15 "прилетов". Силами ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет. По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов "Града". Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка", - рассказал губернатор. ⠀В Волоконовском районе зафиксировано семь прилетоиз миномета обстрелян хутор Старый – семь "прилетов". Обошлось без последствий. В Грайворонском горокруге выпущено пять минометных снарядов, в Волоконовском – семь, в Краснояружском – 12. "В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Муром выпущено пять и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших за сутки нет и на других территориях. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230620/obstrely-1879317898.html

https://ria.ru/20230619/valuyki-1879083991.html

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украина

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков, происшествия