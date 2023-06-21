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Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к 2027 году - РИА Новости, 21.06.2023
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Краснодарский край
 
18:51 21.06.2023 (обновлено: 18:54 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/gidrouzel-1879659517.html
Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к 2027 году
Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к 2027 году - РИА Новости, 21.06.2023
Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к 2027 году
Новый Федоровский гидроузел вместо разрушенного в результате аварии в апреле прошлого года построят к 2027 году, сообщил министр сельского хозяйства и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:51
2023-06-21T18:54
краснодарский край
экономика
краснодарский край
красноармейский район
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
русгидро
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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Новый Федоровский гидроузел вместо разрушенного в результате аварии в апреле прошлого года построят к 2027 году, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края. В апреле 2022 года участок автодороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле был разрушен. В мае была возведена временная дамба, но и ее размыло. "По Федоровскому гидроузлу ситуация такая: в этом году в федеральном Минсельхозе выйдут с проектно-сметной документацией, в конце года будет у них экспертиза. Временная дамба возведена, укреплена та сторона, которая позволит нам держать подпор воды не менее 13 метров, чтобы нарастить площади риса… Что касается капитального строительства - сроки строительства три года: 2024-2027 годы", - сказал Дерека. Кроме того, на заседании был поднят вопрос восстановления обрушившегося через дамбу моста, по которому ранее проезжали местные жители, хотя по документам он считался техническим сооружением. Теперь же водители вынуждены двигаться в объезд. Для того, чтобы упростить логистику между Абинским и Красноармейским районами, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко поручил комитетам совместно проработать возможное строительства отдельного автомобильного моста для удобства жителей. "Это была очень важная артерия. Полкрая по ней ездили... Давайте говорить по поводу моста, изучим этот вопрос комплексно. Давайте ставить мост отдельным вопросом", - добавил Бурлачко. Соглашение по реконструкции Федоровского гидроузла между Минсельхозом РФ и "Русгидро" было заключено на Петербургском международном экономическом форуме, такое сотрудничество будет направлено на обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения.
https://ria.ru/20230617/most-1878896092.html
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экономика, краснодарский край, красноармейский район, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), русгидро
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Красноармейский район, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), РусГидро
Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к 2027 году

Строительство Федоровского гидроузла на Кубани планируют завершить к 2027 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФедоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае
Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Новый Федоровский гидроузел вместо разрушенного в результате аварии в апреле прошлого года построят к 2027 году, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края.
В апреле 2022 года участок автодороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле был разрушен. В мае была возведена временная дамба, но и ее размыло.
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"По Федоровскому гидроузлу ситуация такая: в этом году в федеральном Минсельхозе выйдут с проектно-сметной документацией, в конце года будет у них экспертиза. Временная дамба возведена, укреплена та сторона, которая позволит нам держать подпор воды не менее 13 метров, чтобы нарастить площади риса… Что касается капитального строительства - сроки строительства три года: 2024-2027 годы", - сказал Дерека.
Кроме того, на заседании был поднят вопрос восстановления обрушившегося через дамбу моста, по которому ранее проезжали местные жители, хотя по документам он считался техническим сооружением. Теперь же водители вынуждены двигаться в объезд. Для того, чтобы упростить логистику между Абинским и Красноармейским районами, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко поручил комитетам совместно проработать возможное строительства отдельного автомобильного моста для удобства жителей.
"Это была очень важная артерия. Полкрая по ней ездили... Давайте говорить по поводу моста, изучим этот вопрос комплексно. Давайте ставить мост отдельным вопросом", - добавил Бурлачко.
Соглашение по реконструкции Федоровского гидроузла между Минсельхозом РФ и "Русгидро" было заключено на Петербургском международном экономическом форуме, такое сотрудничество будет направлено на обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения.

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