Федоровский гидроузел на Кубани планируют достроить к 2027 году
Строительство Федоровского гидроузла на Кубани планируют завершить к 2027 году
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФедоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае
Федоровский гидроузел на реке Кубань в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Новый Федоровский гидроузел вместо разрушенного в результате аварии в апреле прошлого года построят к 2027 году, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края.
В апреле 2022 года участок автодороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле был разрушен. В мае была возведена временная дамба, но и ее размыло.
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"По Федоровскому гидроузлу ситуация такая: в этом году в федеральном Минсельхозе выйдут с проектно-сметной документацией, в конце года будет у них экспертиза. Временная дамба возведена, укреплена та сторона, которая позволит нам держать подпор воды не менее 13 метров, чтобы нарастить площади риса… Что касается капитального строительства - сроки строительства три года: 2024-2027 годы", - сказал Дерека.
Кроме того, на заседании был поднят вопрос восстановления обрушившегося через дамбу моста, по которому ранее проезжали местные жители, хотя по документам он считался техническим сооружением. Теперь же водители вынуждены двигаться в объезд. Для того, чтобы упростить логистику между Абинским и Красноармейским районами, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко поручил комитетам совместно проработать возможное строительства отдельного автомобильного моста для удобства жителей.
"Это была очень важная артерия. Полкрая по ней ездили... Давайте говорить по поводу моста, изучим этот вопрос комплексно. Давайте ставить мост отдельным вопросом", - добавил Бурлачко.
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