https://ria.ru/20230621/evmenov-1879563284.html
Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700
Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700 - РИА Новости, 21.06.2023
Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700
Строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ РФ будет продолжаться, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:40
2023-06-21T13:40
2023-06-21T15:00
безопасность
россия
николай евменов
санкт-петербург
вмф рф
средне-невский судостроительный завод
цмкб "алмаз"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ РФ будет продолжаться, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.Евменов в понедельник принял участие в церемонии закладки корабля противоминной обороны "Дмитрий Лысов" на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге – 11-го по счету тральщика проекта 12700."Корабли показали себя великолепно. Корабли данного проекта в данном классе являются лучшими в мире... Поэтому Военно-морской флот будет заказывать данные корабли...Корабль не только подтвердил все заложенные характеристики. Конструкторская мысль не стоит на месте. И если брать первый корабль и уже вот сейчас закладку следующего, то здесь уже будут и безэкипажные аппараты, катера - и не один, а несколько, беспилотные. Меняется элементная база, и мы нарабатываем также опыт. Поэтому корабли очень нужные, очень хорошие", - сказал он."Тральщиков мало не бывает, поэтому серия будет достаточно большая", - добавил главком.Тральщик проекта 12700 разработан в ЦМКБ "Алмаз" и предназначен для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет порядка 890 тонн, длина – 62 метра, экипаж - 44 человека.Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
https://ria.ru/20230609/korvet-1877131772.html
https://ria.ru/20230621/armiya-1879571876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай евменов, санкт-петербург, вмф рф, средне-невский судостроительный завод, цмкб "алмаз"
Безопасность, Россия, Николай Евменов, Санкт-Петербург, ВМФ РФ, Средне-Невский судостроительный завод, ЦМКБ "Алмаз"
Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700
Главком ВМФ Евменов: строительство тральщиков проекта 12700 продолжат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ РФ будет продолжаться, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Евменов в понедельник принял участие в церемонии закладки корабля противоминной обороны "Дмитрий Лысов" на Средне-Невском судостроительном заводе
в Петербурге
– 11-го по счету тральщика проекта 12700.
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"Корабли показали себя великолепно. Корабли данного проекта в данном классе являются лучшими в мире... Поэтому Военно-морской флот будет заказывать данные корабли...Корабль не только подтвердил все заложенные характеристики. Конструкторская мысль не стоит на месте. И если брать первый корабль и уже вот сейчас закладку следующего, то здесь уже будут и безэкипажные аппараты, катера - и не один, а несколько, беспилотные. Меняется элементная база, и мы нарабатываем также опыт. Поэтому корабли очень нужные, очень хорошие", - сказал он.
"Тральщиков мало не бывает, поэтому серия будет достаточно большая", - добавил главком.
Тральщик проекта 12700 разработан в ЦМКБ "Алмаз"
и предназначен для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет порядка 890 тонн, длина – 62 метра, экипаж - 44 человека.
Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.
Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
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