https://ria.ru/20230621/evmenov-1879563284.html

Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700

Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700 - РИА Новости, 21.06.2023

Главком ВМФ рассказал о строительстве тральщиков проекта 12700

Строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ РФ будет продолжаться, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:40

2023-06-21T13:40

2023-06-21T15:00

безопасность

россия

николай евменов

санкт-петербург

вмф рф

средне-невский судостроительный завод

цмкб "алмаз"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ РФ будет продолжаться, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.Евменов в понедельник принял участие в церемонии закладки корабля противоминной обороны "Дмитрий Лысов" на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге – 11-го по счету тральщика проекта 12700."Корабли показали себя великолепно. Корабли данного проекта в данном классе являются лучшими в мире... Поэтому Военно-морской флот будет заказывать данные корабли...Корабль не только подтвердил все заложенные характеристики. Конструкторская мысль не стоит на месте. И если брать первый корабль и уже вот сейчас закладку следующего, то здесь уже будут и безэкипажные аппараты, катера - и не один, а несколько, беспилотные. Меняется элементная база, и мы нарабатываем также опыт. Поэтому корабли очень нужные, очень хорошие", - сказал он."Тральщиков мало не бывает, поэтому серия будет достаточно большая", - добавил главком.Тральщик проекта 12700 разработан в ЦМКБ "Алмаз" и предназначен для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет порядка 890 тонн, длина – 62 метра, экипаж - 44 человека.Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

https://ria.ru/20230609/korvet-1877131772.html

https://ria.ru/20230621/armiya-1879571876.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, николай евменов, санкт-петербург, вмф рф, средне-невский судостроительный завод, цмкб "алмаз"