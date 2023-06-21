https://ria.ru/20230621/etiketka-1879372464.html

Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке

Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке - РИА Новости, 21.06.2023

Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке

Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны.

2023-06-21T14:00

2023-06-21T14:00

2023-06-21T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

союз виноградарей и виноделов россии

виноделие

олеся буняева

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Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны. audio/mpeg

Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны. audio/mpeg

Эксперт эпизода - директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся БуняеваПодкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие, олеся буняева, аудио