https://ria.ru/20230621/etiketka-1879372464.html
Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке
Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке - РИА Новости, 21.06.2023
Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке
Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны.
2023-06-21T14:00
2023-06-21T14:00
2023-06-21T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
вино
союз виноградарей и виноделов россии
виноделие
олеся буняева
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Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке
Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны.
audio/mpeg
Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке
Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся БуняеваПодкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, вино, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие, олеся буняева, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Вино, Союз виноградарей и виноделов России, Виноделие, Олеся Буняева
Этикетка. Что и зачем пишут на винной бутылке
Почему большинство винных бутылок объемом 0,75 литра, как долго хранить открытые бутылки в холодильнике, можно ли пить вино из пакетов и что вообще входит в его состав. Как правильно читать этикетки, нужно ли тут ориентироваться на красивую картинку или стоит учитывать только полезную информацию, и кто придумывает дизайны.