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Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации - РИА Новости, 21.06.2023
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10:10 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/efimov-1879425411.html
Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации
Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации - РИА Новости, 21.06.2023
Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации
Общая площадь участков бывших промзон и территорий, реорганизуемых в рамках 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые сегодня находятся в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:10
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общая площадь участков бывших промзон и территорий, реорганизуемых в рамках 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые сегодня находятся в работе, составляет около 2,45 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В настоящее время на этой площади запланировано, в частности, построить около 4 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. Всего же в рамках указанных проектов КРТ, по данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, будет возведено свыше 14,5 миллиона квадратных метров жилья, 6 миллионов "квадратов" займут производства, более 14,5 миллиона - общественно-деловые объекты.Прогмамма возвращения в оборот неэффективно используемых территорий реализуется в столице с 2020 года, общий объем инвестиций оценивается в 8 триллионов рублей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общая площадь участков бывших промзон и территорий, реорганизуемых в рамках 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые сегодня находятся в работе, составляет около 2,45 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В настоящее время на этой площади запланировано, в частности, построить около 4 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. Всего же в рамках указанных проектов КРТ, по данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, будет возведено свыше 14,5 миллиона квадратных метров жилья, 6 миллионов "квадратов" займут производства, более 14,5 миллиона - общественно-деловые объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях о развитии производства
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Прогмамма возвращения в оборот неэффективно используемых территорий реализуется в столице с 2020 года, общий объем инвестиций оценивается в 8 триллионов рублей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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