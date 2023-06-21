https://ria.ru/20230621/efimov-1879425411.html

Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации

Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации - РИА Новости, 21.06.2023

Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации

Общая площадь участков бывших промзон и территорий, реорганизуемых в рамках 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые сегодня находятся в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:10

2023-06-21T10:10

2023-06-21T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общая площадь участков бывших промзон и территорий, реорганизуемых в рамках 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые сегодня находятся в работе, составляет около 2,45 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В настоящее время на этой площади запланировано, в частности, построить около 4 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. Всего же в рамках указанных проектов КРТ, по данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, будет возведено свыше 14,5 миллиона квадратных метров жилья, 6 миллионов "квадратов" займут производства, более 14,5 миллиона - общественно-деловые объекты.Прогмамма возвращения в оборот неэффективно используемых территорий реализуется в столице с 2020 года, общий объем инвестиций оценивается в 8 триллионов рублей.

https://ria.ru/20230620/efimov-1879294310.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)