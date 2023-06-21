Ефимов: в рамках КРТ построят 4 миллиона "квадратов" жилья по реновации
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общая площадь участков бывших промзон и территорий, реорганизуемых в рамках 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые сегодня находятся в работе, составляет около 2,45 тысячи гектаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В настоящее время на этой площади запланировано, в частности, построить около 4 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. Всего же в рамках указанных проектов КРТ, по данным министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, будет возведено свыше 14,5 миллиона квадратных метров жилья, 6 миллионов "квадратов" займут производства, более 14,5 миллиона - общественно-деловые объекты.
Прогмамма возвращения в оборот неэффективно используемых территорий реализуется в столице с 2020 года, общий объем инвестиций оценивается в 8 триллионов рублей.