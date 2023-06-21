https://ria.ru/20230621/donetsk-1879471725.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 3.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:17

2023-06-21T04:17

2023-06-21T04:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 3.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 3.35 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20230621/trevoga-1879470980.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк