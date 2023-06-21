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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 3.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:17
2023-06-21T04:17
2023-06-21T04:17
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 3.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 3.35 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20230621/trevoga-1879470980.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО