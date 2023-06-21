https://ria.ru/20230621/donetsk-1879466701.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 01.30 выпустили 8 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:46

2023-06-21T01:46

2023-06-21T01:46

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 01.30 выпустили 8 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230621/trevoga-1879466584.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато