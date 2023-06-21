https://ria.ru/20230621/donetsk-1879466701.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 01.30 выпустили 8 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T01:46
2023-06-21T01:46
2023-06-21T01:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 01.30 выпустили 8 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01:30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230621/trevoga-1879466584.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра