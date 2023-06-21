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Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
11:59 21.06.2023 (обновлено: 14:23 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bon-1879502790.html
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой - РИА Новости, 21.06.2023
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой
Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:59
2023-06-21T14:23
шоубиз
южная корея
джастин бибер
эннио морриконе
the hollywood reporter
сеул
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение полиции. Музыканта обнаружили мертвым в своей квартире 20 июня после того, как он выложил видео на YouTube-канале, где извинился "за свою глупую ошибку". Чхве Сон-Бон вырос в неблагополучной семье. В детстве ему пришлось отказаться от занятий в музыкальной школе из-за безденежья. Некоторое время он был чернорабочим, но в 2011 году талантливый самоучка поразил жюри шоу "Корея ищет таланты" и Джастина Бибера исполнением композиции Nella Fantasia Эннио Морриконе. В 2021 году музыкант заявил в Сети, что страдает сразу от нескольких раковых заболеваний. Он начал собирать деньги на лечение, но был уличен в мошенничестве. Перед смертью Чхве Сон-Бон вернул все полученные обманным путем средства.
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южная корея, джастин бибер, эннио морриконе, the hollywood reporter, сеул, знаменитости, музыка
Шоубиз, Южная Корея, Джастин Бибер, Эннио Морриконе, The Hollywood Reporter, Сеул, Знаменитости, Музыка
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой

Притворявшегося онкобольным звезду K-pop Чхве Сон-Бона обнаружили мертвым в Сеуле

© Фото : sungbongchoiofficialЧхве Сон-Бон
Чхве Сон-Бон - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : sungbongchoiofficial
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение полиции.
Музыканта обнаружили мертвым в своей квартире 20 июня после того, как он выложил видео на YouTube-канале, где извинился "за свою глупую ошибку".
Чхве Сон-Бон вырос в неблагополучной семье. В детстве ему пришлось отказаться от занятий в музыкальной школе из-за безденежья. Некоторое время он был чернорабочим, но в 2011 году талантливый самоучка поразил жюри шоу "Корея ищет таланты" и Джастина Бибера исполнением композиции Nella Fantasia Эннио Морриконе.
В 2021 году музыкант заявил в Сети, что страдает сразу от нескольких раковых заболеваний. Он начал собирать деньги на лечение, но был уличен в мошенничестве. Перед смертью Чхве Сон-Бон вернул все полученные обманным путем средства.
 
ШоубизЮжная КореяДжастин БиберЭннио МорриконеThe Hollywood ReporterСеулЗнаменитостиМузыка
 
 
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