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Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой

Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой - РИА Новости, 21.06.2023

Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой

Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:59

2023-06-21T11:59

2023-06-21T14:23

шоубиз

южная корея

джастин бибер

эннио морриконе

the hollywood reporter

сеул

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение полиции. Музыканта обнаружили мертвым в своей квартире 20 июня после того, как он выложил видео на YouTube-канале, где извинился "за свою глупую ошибку". Чхве Сон-Бон вырос в неблагополучной семье. В детстве ему пришлось отказаться от занятий в музыкальной школе из-за безденежья. Некоторое время он был чернорабочим, но в 2011 году талантливый самоучка поразил жюри шоу "Корея ищет таланты" и Джастина Бибера исполнением композиции Nella Fantasia Эннио Морриконе. В 2021 году музыкант заявил в Сети, что страдает сразу от нескольких раковых заболеваний. Он начал собирать деньги на лечение, но был уличен в мошенничестве. Перед смертью Чхве Сон-Бон вернул все полученные обманным путем средства.

южная корея

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

южная корея, джастин бибер, эннио морриконе, the hollywood reporter, сеул, знаменитости, музыка