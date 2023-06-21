https://ria.ru/20230621/bon-1879502790.html
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой - РИА Новости, 21.06.2023
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой
Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:59
2023-06-21T11:59
2023-06-21T14:23
шоубиз
южная корея
джастин бибер
эннио морриконе
the hollywood reporter
сеул
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879505015_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_1fc0455826970536d10b649cfdafb359.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заключение полиции. Музыканта обнаружили мертвым в своей квартире 20 июня после того, как он выложил видео на YouTube-канале, где извинился "за свою глупую ошибку". Чхве Сон-Бон вырос в неблагополучной семье. В детстве ему пришлось отказаться от занятий в музыкальной школе из-за безденежья. Некоторое время он был чернорабочим, но в 2011 году талантливый самоучка поразил жюри шоу "Корея ищет таланты" и Джастина Бибера исполнением композиции Nella Fantasia Эннио Морриконе. В 2021 году музыкант заявил в Сети, что страдает сразу от нескольких раковых заболеваний. Он начал собирать деньги на лечение, но был уличен в мошенничестве. Перед смертью Чхве Сон-Бон вернул все полученные обманным путем средства.
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879505015_124:0:1457:1000_1920x0_80_0_0_c73358a8ea2cda4f3a79a40729d9c0b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, джастин бибер, эннио морриконе, the hollywood reporter, сеул, знаменитости, музыка
Шоубиз, Южная Корея, Джастин Бибер, Эннио Морриконе, The Hollywood Reporter, Сеул, Знаменитости, Музыка
Притворявшийся онкобольным исполнитель K-pop покончил с собой
Притворявшегося онкобольным звезду K-pop Чхве Сон-Бона обнаружили мертвым в Сеуле
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Звезда шоу "Корея ищет таланты", 33-летний исполнитель K-pop Чхве Сон-Бон покончил с собой в Сеуле, сообщает
The Hollywood reporter со ссылкой на заключение полиции.
Музыканта обнаружили мертвым в своей квартире 20 июня после того, как он выложил видео на YouTube-канале, где извинился "за свою глупую ошибку".
Чхве Сон-Бон вырос в неблагополучной семье. В детстве ему пришлось отказаться от занятий в музыкальной школе из-за безденежья. Некоторое время он был чернорабочим, но в 2011 году талантливый самоучка поразил жюри шоу "Корея ищет таланты" и Джастина Бибера исполнением композиции Nella Fantasia Эннио Морриконе.
В 2021 году музыкант заявил в Сети, что страдает сразу от нескольких раковых заболеваний. Он начал собирать деньги на лечение, но был уличен в мошенничестве. Перед смертью Чхве Сон-Бон вернул все полученные обманным путем средства.