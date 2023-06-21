https://ria.ru/20230621/bilayn-1879616062.html

В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой

В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой - РИА Новости, 21.06.2023

В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой

Абоненты "Билайна" в Москве жалуются на работу связи и мобильного интернета, служба поддержки компании подтвердила РИА Новости проблему, сейчас идут работы по... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:47

2023-06-21T16:47

2023-06-21T16:58

общество

москва

билайн

технологии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Абоненты "Билайна" в Москве жалуются на работу связи и мобильного интернета, служба поддержки компании подтвердила РИА Новости проблему, сейчас идут работы по восстановлению сервиса."В настоящий момент возможна нестабильная работа связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса. Скоро вы снова сможете пользоваться всеми услугами связи в полном объеме", - сказали в службе поддержки.Там же предложено настроить автоматическое оповещение об окончании работ по восстановлению.Кроме того, наблюдаются проблемы со входом в мобильное приложение "Билайн". При попытке входа в аккаунт пользователи получают сообщение об ошибке.РИА Новости направило запрос в пресс-службу оператора.

https://ria.ru/20230503/bilayn-1869383275.html

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общество, москва, билайн, технологии