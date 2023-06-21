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В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой - РИА Новости, 21.06.2023
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16:47 21.06.2023 (обновлено: 16:58 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bilayn-1879616062.html
В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой
В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой - РИА Новости, 21.06.2023
В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой
Абоненты "Билайна" в Москве жалуются на работу связи и мобильного интернета, служба поддержки компании подтвердила РИА Новости проблему, сейчас идут работы по... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:47
2023-06-21T16:58
общество
москва
билайн
технологии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Абоненты "Билайна" в Москве жалуются на работу связи и мобильного интернета, служба поддержки компании подтвердила РИА Новости проблему, сейчас идут работы по восстановлению сервиса."В настоящий момент возможна нестабильная работа связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса. Скоро вы снова сможете пользоваться всеми услугами связи в полном объеме", - сказали в службе поддержки.Там же предложено настроить автоматическое оповещение об окончании работ по восстановлению.Кроме того, наблюдаются проблемы со входом в мобильное приложение "Билайн". При попытке входа в аккаунт пользователи получают сообщение об ошибке.РИА Новости направило запрос в пресс-службу оператора.
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общество, москва, билайн, технологии
Общество, Москва, Билайн, Технологии
В работе сервисов "Билайна" в Москве произошел сбой

В "Билайне" сообщили, что восстанавливают работу мобильной связи и интернета в Москве

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Абоненты "Билайна" в Москве жалуются на работу связи и мобильного интернета, служба поддержки компании подтвердила РИА Новости проблему, сейчас идут работы по восстановлению сервиса.
«
"В настоящий момент возможна нестабильная работа связи и мобильного интернета. Мы работаем над восстановлением сервиса. Скоро вы снова сможете пользоваться всеми услугами связи в полном объеме", - сказали в службе поддержки.
Там же предложено настроить автоматическое оповещение об окончании работ по восстановлению.
Кроме того, наблюдаются проблемы со входом в мобильное приложение "Билайн". При попытке входа в аккаунт пользователи получают сообщение об ошибке.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу оператора.
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ОбществоМоскваБилайнТехнологии
 
 
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