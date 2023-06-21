https://ria.ru/20230621/benzin-1879667543.html
Средняя цена бензина на заправках выросла на 0,3 процента с 14 по 19 июня
Средняя цена бензина на заправках выросла на 0,3 процента с 14 по 19 июня - РИА Новости, 21.06.2023
Средняя цена бензина на заправках выросла на 0,3 процента с 14 по 19 июня
Средняя розничная цена бензина в России в период с 14 по 19 июня выросла на 0,3%, или на 18 копеек - до 51,94 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:31
2023-06-21T19:31
2023-06-21T19:46
экономика
россия
республика тыва
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-95
аи-92
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в период с 14 по 19 июня выросла на 0,3%, или на 18 копеек - до 51,94 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Что касается отдельных марок бензина, то стоимость Аи-92 выросла на 0,3%, или на 16 копеек - до 48,12 рубля за литр, Аи-95 - на 0,4%, или на 20 копеек, до 52,48 рубля. Марка Аи-98 за отчетный период подорожала на 0,3%, или на 18 копеек, до 62,92 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,1%, или на 6 копеек, до 58,27 рубля за литр. Рост цен на бензин был зафиксирован в 72 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Республиках Тыва и Дагестан - на 2,6% и 2,3% соответственно. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. С начала года к 19 июня средняя стоимость бензина и всех основных его марок выросла на 1,9%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,61%. Производство бензина в России за неделю увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 844,5 тысячи тонн, а дизтоплива - на 3,8%, до 1,743 миллиона тонн. Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже несколько раз обновила рекордные значения. Минэнерго России, комментируя РИА Новости эту ситуацию, в мае заявляло, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95. Неделю назад ФАС России сообщила, что направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже. Служба предупредила, что может возбудить антимонопольные дела, если меры не будут приняты.
https://ria.ru/20230614/benzin-1878140729.html
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экономика, россия, республика тыва, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-95, аи-92, аи-98
Экономика, Россия, Республика Тыва, Москва, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-95, АИ-92, АИ-98
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в период с 14 по 19 июня выросла на 0,3%, или на 18 копеек - до 51,94 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
Что касается отдельных марок бензина, то стоимость Аи-92 выросла на 0,3%, или на 16 копеек - до 48,12 рубля за литр, Аи-95 - на 0,4%, или на 20 копеек, до 52,48 рубля. Марка Аи-98 за отчетный период подорожала на 0,3%, или на 18 копеек, до 62,92 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,1%, или на 6 копеек, до 58,27 рубля за литр.
ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже
Рост цен на бензин был зафиксирован в 72 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Республиках Тыва и Дагестан - на 2,6% и 2,3% соответственно. В Москве
за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге
- на 0,2%.
С начала года к 19 июня средняя стоимость бензина и всех основных его марок выросла на 1,9%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,61%. Производство бензина в России за неделю увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 844,5 тысячи тонн, а дизтоплива - на 3,8%, до 1,743 миллиона тонн.
Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже несколько раз обновила рекордные значения. Минэнерго
России, комментируя РИА Новости эту ситуацию, в мае заявляло, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
Неделю назад ФАС
России сообщила, что направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже. Служба предупредила, что может возбудить антимонопольные дела, если меры не будут приняты.
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