https://ria.ru/20230621/benzin-1879667543.html

Средняя цена бензина на заправках выросла на 0,3 процента с 14 по 19 июня

Средняя цена бензина на заправках выросла на 0,3 процента с 14 по 19 июня - РИА Новости, 21.06.2023

Средняя цена бензина на заправках выросла на 0,3 процента с 14 по 19 июня

Средняя розничная цена бензина в России в период с 14 по 19 июня выросла на 0,3%, или на 18 копеек - до 51,94 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:31

2023-06-21T19:31

2023-06-21T19:46

экономика

россия

республика тыва

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России в период с 14 по 19 июня выросла на 0,3%, или на 18 копеек - до 51,94 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Что касается отдельных марок бензина, то стоимость Аи-92 выросла на 0,3%, или на 16 копеек - до 48,12 рубля за литр, Аи-95 - на 0,4%, или на 20 копеек, до 52,48 рубля. Марка Аи-98 за отчетный период подорожала на 0,3%, или на 18 копеек, до 62,92 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,1%, или на 6 копеек, до 58,27 рубля за литр. Рост цен на бензин был зафиксирован в 72 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Республиках Тыва и Дагестан - на 2,6% и 2,3% соответственно. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. С начала года к 19 июня средняя стоимость бензина и всех основных его марок выросла на 1,9%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,61%. Производство бензина в России за неделю увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 844,5 тысячи тонн, а дизтоплива - на 3,8%, до 1,743 миллиона тонн. Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже несколько раз обновила рекордные значения. Минэнерго России, комментируя РИА Новости эту ситуацию, в мае заявляло, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95. Неделю назад ФАС России сообщила, что направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже. Служба предупредила, что может возбудить антимонопольные дела, если меры не будут приняты.

https://ria.ru/20230614/benzin-1878140729.html

https://ria.ru/20230621/zarplata-1879665664.html

россия

республика тыва

москва

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экономика, россия, республика тыва, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-95, аи-92, аи-98