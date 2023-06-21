https://ria.ru/20230621/baykonur-1879610196.html
Источник: недалеко от Байконурской ТЭЦ упал беспилотник
Источник: недалеко от Байконурской ТЭЦ упал беспилотник - РИА Новости, 21.06.2023
Источник: недалеко от Байконурской ТЭЦ упал беспилотник
Небольшой беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции, скорее всего, он был любительским, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:27
2023-06-21T16:27
2023-06-21T16:27
казахстан
байконур (город)
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Небольшой беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции, скорее всего, он был любительским, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Чей-то небольшой квадрокоптер упал в районе Байконурской ТЭЦ. Какой-то любитель запускал и потерял управление", - сказал собеседник агентства. Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана, но принадлежит российскому предприятию "Байконурэнерго". Используется для обеспечения электроэнергией космодрома, азотно-кислородного завода и самого города Байконур.
https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879478710.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, байконур (город), происшествия, россия
Казахстан, Байконур (город), Происшествия, Россия
Источник: недалеко от Байконурской ТЭЦ упал беспилотник
В районе Байконурской ТЭЦ упал небольшой любительский квадрокоптер