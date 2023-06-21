https://ria.ru/20230621/bayden-1879684237.html

Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену

Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену - РИА Новости, 21.06.2023

Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену

Член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин резко раскритиковала директора ФБР Кристорефа Рэя за решение спецслужбы предоставить конгрессу... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:24

2023-06-21T22:24

2023-06-21T22:24

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин резко раскритиковала директора ФБР Кристорефа Рэя за решение спецслужбы предоставить конгрессу отредактированные данные по запросу о возможном получении взятки американским президентом Джо Байденом в бытность его вице-президентом. "Кристофер Рэй плюнул в наши лица и оскорбил наш комитет по надзору и нашего председателя (Джеймса - ред.) Комера, принудив нас смотреть отредактированные версии незасекреченных форм, которые подтверждали получение Джо Байденом взятки в пять миллионов долларов", - написала она в Twitter. Грин назвала Рэя "плохим копом, который скрывает преступления Джо Байдена", назвала происходящее "уголовной коррупцией в чистом виде" и сообщила о намерении добиваться отставки главы ФБР. В июне комитет по надзору палаты представителей конгресса США потребовал от ФБР предоставить в письменном виде незасекреченную информацию в рамках расследования комитета о возможной взятке Байдену. По словам Комера, семья Байдена могла получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц. Республиканский конгрессмен добавил, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи Байдена стал "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР, которому спецслужба заплатила свыше 200 тысяч долларов. В то же время, Комер, ссылаясь на источники в ФБР, указал, что американским властям было указано "отступить" от расследования, связанного с нарушениями семьи Байдена. Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.

https://ria.ru/20230613/ssha-1877162467.html

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в мире, сша, китай, джо байден, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, twitter