https://ria.ru/20230621/bayden-1879679641.html

Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023

Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:21

2023-06-21T21:21

2023-06-21T23:21

в мире

сша

китай

вашингтон (штат)

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором"."Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР. И президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов", — заявил он на брифинге. Патель добавил, что взаимодействие двух стран не означает, что Вашингтон будет игнорировать имеющиеся различия с Пекином. Президент США накануне заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html

https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html

сша

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, государственный департамент сша