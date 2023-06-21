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Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
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21:21 21.06.2023 (обновлено: 23:21 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bayden-1879679641.html
Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:21
2023-06-21T23:21
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором"."Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР. И президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов", — заявил он на брифинге. Патель добавил, что взаимодействие двух стран не означает, что Вашингтон будет игнорировать имеющиеся различия с Пекином. Президент США накануне заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

В Госдепартаменте США прокомментировал слова Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".
"Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР. И президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов", — заявил он на брифинге.
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Патель добавил, что взаимодействие двух стран не означает, что Вашингтон будет игнорировать имеющиеся различия с Пекином.
Президент США накануне заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
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В миреСШАКитайВашингтон (штат)Джо БайденСи ЦзиньпинЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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