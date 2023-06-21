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Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 21.06.2023
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11:51 21.06.2023 (обновлено: 11:52 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bayden-1879517443.html
Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Слова президента США Джо Байдена о том, что, председатель КНР Си Цзиньпин "диктатор", являются игрой на публику в свете предвыборной президентской кампании... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:51
2023-06-21T11:52
в мире
китай
сша
джо байден
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что, председатель КНР Си Цзиньпин "диктатор", являются игрой на публику в свете предвыборной президентской кампании американского политика, такая риторика поможет ему привлечь голоса избирателей, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором. Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией, заявили в МИД КНР, комментируя слова Байдена о лидере КНР. Ранее президент США, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, назвал лидера КНР диктатором, сообщило Reuters. При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР привела к прогрессу. "Для Байдена и его администрации, по крайней мере на идеологическом уровне, на уровне описания мира, все делится на добро и зло, на хороших парней американцев и их союзников и плохих. В этом русле и проходит логика рассуждений, что есть США и ее "внешняя политика замечательная" и есть все остальные, в том числе и Китай, и его лидер Си Цзиньпин, представитель автократии, с которым США будут соперничать и бороться. Это вполне такой нарратив, который хорошо воспринимается на Западе, прекрасно ложится в настроение отдельных категорий избирателей, поэтому это давление в русле предвыборной кампании", - сказал эксперт. Он добавил, что такая логика рассуждений Байдена соответствует внешнеполитической концепции США, в которой "есть представление, довольно упрощенное, о том, что мировая политика представляет собой соперничество демократии и автократии". Сокольщик напомнил, что попытки Блинкена добиться внимания китайской стороны в ходе визита в Пекин стали индикатором слабой позиции Вашингтона в этих переговорах, которую Байден пытается компенсировать "сильными заявлениями". "Пекин отказался общаться по линии военных ведомств, и очень долго согласовывали они встречу с Блинкеном, которая продлилась всего 35 минут... Чтобы сгладить эту слабую позицию по факту делаются сильные заявления, которые направлены на внутреннюю аудиторию", - отметил он. По словам эксперта, "внешняя политика США находится в заложниках внутренней политики", такая тенденция наблюдалась и в политике предыдущего главы Белого Дома Дональда Трампа в его конфронтации с Россией. "Внутриполитические приоритеты стоят во главе угла. Внутриполитическая борьба во многом определяет внешнюю политику, что очень опасно", - подчеркнул он. Между Вашингтоном и Пекином существует целый ряд противоречий, таких как вопрос Тайваня, намерения США разместить ядерные подлодки в Южной Корее, территориальные споры между союзником Соединенных Штатов в регионе Японией и КНР, поэтому говорить о каких-либо положительных изменениях преждевременно, заявил эксперт. "Эти отношения развиваются в русле соперничества и конфронтации. Так и будут развиваться по многим факторам", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230620/bayden-1879284538.html
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин
Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Эксперт Сокольщик: Байден пытается завоевать электорат, называя лидера КНР диктатором

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что, председатель КНР Си Цзиньпин "диктатор", являются игрой на публику в свете предвыборной президентской кампании американского политика, такая риторика поможет ему привлечь голоса избирателей, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором. Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией, заявили в МИД КНР, комментируя слова Байдена о лидере КНР.
Ранее президент США, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, назвал лидера КНР диктатором, сообщило Reuters. При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР привела к прогрессу.
"Для Байдена и его администрации, по крайней мере на идеологическом уровне, на уровне описания мира, все делится на добро и зло, на хороших парней американцев и их союзников и плохих. В этом русле и проходит логика рассуждений, что есть США и ее "внешняя политика замечательная" и есть все остальные, в том числе и Китай, и его лидер Си Цзиньпин, представитель автократии, с которым США будут соперничать и бороться. Это вполне такой нарратив, который хорошо воспринимается на Западе, прекрасно ложится в настроение отдельных категорий избирателей, поэтому это давление в русле предвыборной кампании", - сказал эксперт.
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Он добавил, что такая логика рассуждений Байдена соответствует внешнеполитической концепции США, в которой "есть представление, довольно упрощенное, о том, что мировая политика представляет собой соперничество демократии и автократии".
Сокольщик напомнил, что попытки Блинкена добиться внимания китайской стороны в ходе визита в Пекин стали индикатором слабой позиции Вашингтона в этих переговорах, которую Байден пытается компенсировать "сильными заявлениями". "Пекин отказался общаться по линии военных ведомств, и очень долго согласовывали они встречу с Блинкеном, которая продлилась всего 35 минут... Чтобы сгладить эту слабую позицию по факту делаются сильные заявления, которые направлены на внутреннюю аудиторию", - отметил он.
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По словам эксперта, "внешняя политика США находится в заложниках внутренней политики", такая тенденция наблюдалась и в политике предыдущего главы Белого Дома Дональда Трампа в его конфронтации с Россией. "Внутриполитические приоритеты стоят во главе угла. Внутриполитическая борьба во многом определяет внешнюю политику, что очень опасно", - подчеркнул он.
Между Вашингтоном и Пекином существует целый ряд противоречий, таких как вопрос Тайваня, намерения США разместить ядерные подлодки в Южной Корее, территориальные споры между союзником Соединенных Штатов в регионе Японией и КНР, поэтому говорить о каких-либо положительных изменениях преждевременно, заявил эксперт.
"Эти отношения развиваются в русле соперничества и конфронтации. Так и будут развиваться по многим факторам", - резюмировал он.
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