https://ria.ru/20230621/bayden-1879517443.html

Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт объяснил, зачем Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Слова президента США Джо Байдена о том, что, председатель КНР Си Цзиньпин "диктатор", являются игрой на публику в свете предвыборной президентской кампании... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:51

2023-06-21T11:51

2023-06-21T11:52

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китай

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джо байден

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что, председатель КНР Си Цзиньпин "диктатор", являются игрой на публику в свете предвыборной президентской кампании американского политика, такая риторика поможет ему привлечь голоса избирателей, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований, научный сотрудник Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором. Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией, заявили в МИД КНР, комментируя слова Байдена о лидере КНР. Ранее президент США, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, назвал лидера КНР диктатором, сообщило Reuters. При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР привела к прогрессу. "Для Байдена и его администрации, по крайней мере на идеологическом уровне, на уровне описания мира, все делится на добро и зло, на хороших парней американцев и их союзников и плохих. В этом русле и проходит логика рассуждений, что есть США и ее "внешняя политика замечательная" и есть все остальные, в том числе и Китай, и его лидер Си Цзиньпин, представитель автократии, с которым США будут соперничать и бороться. Это вполне такой нарратив, который хорошо воспринимается на Западе, прекрасно ложится в настроение отдельных категорий избирателей, поэтому это давление в русле предвыборной кампании", - сказал эксперт. Он добавил, что такая логика рассуждений Байдена соответствует внешнеполитической концепции США, в которой "есть представление, довольно упрощенное, о том, что мировая политика представляет собой соперничество демократии и автократии". Сокольщик напомнил, что попытки Блинкена добиться внимания китайской стороны в ходе визита в Пекин стали индикатором слабой позиции Вашингтона в этих переговорах, которую Байден пытается компенсировать "сильными заявлениями". "Пекин отказался общаться по линии военных ведомств, и очень долго согласовывали они встречу с Блинкеном, которая продлилась всего 35 минут... Чтобы сгладить эту слабую позицию по факту делаются сильные заявления, которые направлены на внутреннюю аудиторию", - отметил он. По словам эксперта, "внешняя политика США находится в заложниках внутренней политики", такая тенденция наблюдалась и в политике предыдущего главы Белого Дома Дональда Трампа в его конфронтации с Россией. "Внутриполитические приоритеты стоят во главе угла. Внутриполитическая борьба во многом определяет внешнюю политику, что очень опасно", - подчеркнул он. Между Вашингтоном и Пекином существует целый ряд противоречий, таких как вопрос Тайваня, намерения США разместить ядерные подлодки в Южной Корее, территориальные споры между союзником Соединенных Штатов в регионе Японией и КНР, поэтому говорить о каких-либо положительных изменениях преждевременно, заявил эксперт. "Эти отношения развиваются в русле соперничества и конфронтации. Так и будут развиваться по многим факторам", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230620/bayden-1879284538.html

https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин