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СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 21.06.2023
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06:56 21.06.2023 (обновлено: 08:59 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bayden-1879476919.html
СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, сообщило Reuters. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:56
2023-06-21T08:59
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сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, сообщило Reuters.Глава Белого дома, выступая накануне на мероприятии в Калифорнии, заявил, что причина, по которой лидер КНР "очень огорчился", когда США сбили "этот аэростат со шпионским оборудованием", заключалась в том, что Си Цзиньпин "не знал, что он (аэростат. — Прим. ред.) там находился"."Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он (аэростат. — Прим. ред.) сбился с курса", — приводит Reuters высказывание Байдена.При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.Завершившийся в понедельник визит главы американской дипломатии в КНР стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230619/si-1879121075.html
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом

© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, сообщило Reuters.
Глава Белого дома, выступая накануне на мероприятии в Калифорнии, заявил, что причина, по которой лидер КНР "очень огорчился", когда США сбили "этот аэростат со шпионским оборудованием", заключалась в том, что Си Цзиньпин "не знал, что он (аэростат. — Прим. ред.) там находился".
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"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он (аэростат. — Прим. ред.) сбился с курса", — приводит Reuters высказывание Байдена.
При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.
Завершившийся в понедельник визит главы американской дипломатии в КНР стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
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