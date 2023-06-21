СМИ: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом
© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говоря об инциденте с аэростатом в небе над Соединенными Штатами, сообщило Reuters.
Глава Белого дома, выступая накануне на мероприятии в Калифорнии, заявил, что причина, по которой лидер КНР "очень огорчился", когда США сбили "этот аэростат со шпионским оборудованием", заключалась в том, что Си Цзиньпин "не знал, что он (аэростат. — Прим. ред.) там находился".
"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он (аэростат. — Прим. ред.) сбился с курса", — приводит Reuters высказывание Байдена.
При этом буквально днем ранее американский лидер заявлял, что отношения Вашингтона и Пекина "на правильном пути" и встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу.
Завершившийся в понедельник визит главы американской дипломатии в КНР стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.