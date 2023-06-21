https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879485972.html

Запасов воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 30 часов

Запасов воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 30 часов - РИА Новости, 21.06.2023

Запасов воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 30 часов

Пропавший в Атлантическом океане батискаф "Титан" находится под водой уже более двух суток, его поиски продолжаются, на данный момент запасов воздуха осталось... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:23

2023-06-21T09:23

2023-06-21T10:57

в мире

атлантический океан

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пропавший в Атлантическом океане батискаф "Титан" находится под водой уже более двух суток, его поиски продолжаются, на данный момент запасов воздуха осталось примерно на 30 часов. В понедельник американская компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Подводные экскурсии к месту крушения "Титаника" OceanGate Expeditions рекламирует по цене от 250 тысяч долларов. На сайте компании говорится, что погружения проводятся третий год подряд. В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Согласно данным Береговой охраны США, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13.30 мск в четверг. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-170, канадцы - противолодочный P8 Poseidon. Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США, в них участвует канадское исследовательское судно Polar Prince. Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения. Минобороны Британии выразило готовность "при необходимости" оказать помощь. По данным береговой охраны США, поисковая операция охватила почти 26 тысяч квадратных километров. Как отметила британская газета Guardian, "Титан" будет "трудно обнаружить" в таком обширном районе океана. Газета пишет, что батискаф мог уже всплыть на поверхность, однако пассажиры в таком случае все равно не смогут выйти, ведь люк закрыт снаружи, "а это означает, что тем, кто находится внутри, по-прежнему придется полагаться на запас кислорода". Издание также не исключает возможности пожара на батискафе, так как воздух в подводных аппаратах, как правило, обогащен кислородом, что делает пожары там особенно опасными. Американская газета Washington Post отметила, что "неспокойное море и клубящийся туман усложнили поиски" во вторник. Издание также обратило внимание на то, что управлял подводным аппаратом исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш. Береговая охрана США ранее подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника". При этом телеканал CNN сообщал, что экипажи, занимающиеся поисками, слышали звуки были похожи на стук, их фиксировали каждые 30 минут. Эксперты полагают, что причинами "пропажи" в Атлантическом океане при экскурсии к обломкам "Титаника" батискафа могут быть неисправность в системе воздушного балласта и особенности рельефа дна, препятствующие его всплытию. Американская газета New York Times обратила особое внимание на то, что лидеры индустрии строительства подводных аппаратов "годами предупреждали организовавшую погружение компанию OceanGate Expeditions о возможных "катастрофических проблемах с конструкцией" батискафа. Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879482831.html

https://ria.ru/20230620/titanik-1879437399.html

атлантический океан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа