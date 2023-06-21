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Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга - РИА Новости, 21.06.2023
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга
Внедрение в России исламского банкинга является фундаментом для усиления сотрудничества с мусульманскими странами, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:13
2023-06-21T03:13
2023-06-21T03:13
россия
сергей меликов
госдума рф
экономика
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Внедрение в России исламского банкинга является фундаментом для усиления сотрудничества с мусульманскими странами, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей с перечисленными товарами и продуктами. "С точки зрения исламского банкинга, Дагестан - это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень", - сказал Меликов. Вместе с тем глава Дагестана считает, что реализацию данного механизма и углубление сотрудничества с исламскими странами сдерживают прямые ограничения в законодательстве РФ. В этой связи, как отметил Меликов, важно, чтобы российское налоговое и банковское законодательство, гражданский кодекс были благоприятно "настроены" на внедрение инструментов исламского финансирования.
https://ria.ru/20230620/dagestan-1879262508.html
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россия, сергей меликов, госдума рф, экономика
Россия, Сергей Меликов, Госдума РФ, Экономика
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга
Меликов: введение в России исламского банкинга улучшит отношения с мусульманскими странами
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Внедрение в России исламского банкинга является фундаментом для усиления сотрудничества с мусульманскими странами, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов.
В прошлом году Госдума
приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей с перечисленными товарами и продуктами.
"С точки зрения исламского банкинга, Дагестан - это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень", - сказал Меликов.
Вместе с тем глава Дагестана считает, что реализацию данного механизма и углубление сотрудничества с исламскими странами сдерживают прямые ограничения в законодательстве РФ. В этой связи, как отметил Меликов, важно, чтобы российское налоговое и банковское законодательство, гражданский кодекс были благоприятно "настроены" на внедрение инструментов исламского финансирования.
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов