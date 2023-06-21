Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/banking-1879469674.html
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга - РИА Новости, 21.06.2023
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга
Внедрение в России исламского банкинга является фундаментом для усиления сотрудничества с мусульманскими странами, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:13
2023-06-21T03:13
россия
сергей меликов
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782087889_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_47331a0397fd801af1d8fdba2d8e42fd.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Внедрение в России исламского банкинга является фундаментом для усиления сотрудничества с мусульманскими странами, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей с перечисленными товарами и продуктами. "С точки зрения исламского банкинга, Дагестан - это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень", - сказал Меликов. Вместе с тем глава Дагестана считает, что реализацию данного механизма и углубление сотрудничества с исламскими странами сдерживают прямые ограничения в законодательстве РФ. В этой связи, как отметил Меликов, важно, чтобы российское налоговое и банковское законодательство, гражданский кодекс были благоприятно "настроены" на внедрение инструментов исламского финансирования.
https://ria.ru/20230620/dagestan-1879262508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782087889_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_4db1c18d0ea860a29f9221e8b3e0547e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей меликов, госдума рф, экономика
Россия, Сергей Меликов, Госдума РФ, Экономика
Глава Дагестана назвал пользу от внедрения в России исламского банкинга

Меликов: введение в России исламского банкинга улучшит отношения с мусульманскими странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Внедрение в России исламского банкинга является фундаментом для усиления сотрудничества с мусульманскими странами, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов.
В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей с перечисленными товарами и продуктами.
"С точки зрения исламского банкинга, Дагестан - это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень", - сказал Меликов.
Вместе с тем глава Дагестана считает, что реализацию данного механизма и углубление сотрудничества с исламскими странами сдерживают прямые ограничения в законодательстве РФ. В этой связи, как отметил Меликов, важно, чтобы российское налоговое и банковское законодательство, гражданский кодекс были благоприятно "настроены" на внедрение инструментов исламского финансирования.
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов
Вчера, 03:20
 
РоссияСергей МеликовГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала