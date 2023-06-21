https://ria.ru/20230621/aviatsiya-1879652624.html

Украинские летчики опасаются российских истребителей Су-35, сообщили СМИ

Украинские летчики опасаются российских истребителей Су-35, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские летчики опасаются российских истребителей Су-35, сообщили СМИ

Украинские летчики заявляют, что они опасаются систем ПВО России и истребителей Су-35 и просят Запад передать им самолеты F-16, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:34

2023-06-21T18:34

2023-06-21T18:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

йенс столтенберг

сергей лавров

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские летчики заявляют, что они опасаются систем ПВО России и истребителей Су-35 и просят Запад передать им самолеты F-16, сообщает телеканал CNN. Один из украинских пилотов штурмовика Су-25 Алексей заявил телеканалу, что Украина потеряла много самолетов из-за российских Су-35. "На данный момент мы ничего не можем сделать. Мы вообще не можем бороться с ними с нашими ракетами, с нашими радарами, F-16, безусловно, помогут в этом", - сказал телеканалу другой украинский летчик с позывным "Джус". Он также добавил, что украинское контрнаступление могло бы быть намного эффективнее и намного безопаснее, если бы у Украины были F-16. "Я считаю, что это могло бы стать настоящим переломом в контрнаступлении, потому что F-16 способны выполнять множество важнейших задач для наших сил, для нашего сопротивления", - добавил он. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. В свою очередь, агентство Блумберг передавало, что страны НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 в Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов долларов в год. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230620/su-34-1879263026.html

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, f-16, су-35, су-25