https://ria.ru/20230621/armiya-1879571876.html

Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу

Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.06.2023

Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу

Российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:59

2023-06-21T14:59

2023-06-21T15:09

вооруженные силы рф

безопасность

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845453218_0:13:3105:1760_1920x0_80_0_0_9016dbc69cb6ebc8ec136d260c0bada0.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду."Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.Министр поздравил выпускников с окончанием академии, а лейтенантов – с присвоением первого офицерского звания.

https://ria.ru/20230528/suverenitet-1874598538.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей шойгу