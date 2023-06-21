https://ria.ru/20230621/armiya-1879571876.html
Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу
Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.06.2023
Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу
Российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:59
2023-06-21T14:59
2023-06-21T15:09
вооруженные силы рф
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду."Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.Министр поздравил выпускников с окончанием академии, а лейтенантов – с присвоением первого офицерского звания.
https://ria.ru/20230528/suverenitet-1874598538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей шойгу
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Армия сделает все для обеспечения безопасности страны, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что Вооруженные силы сделают все для суверенитета и безопасности страны
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.
"Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные силы сделают всё для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
Министр поздравил выпускников с окончанием академии, а лейтенантов – с присвоением первого офицерского звания.
Пограничники сделают все для защиты суверенитета страны, заявил Путин