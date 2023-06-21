https://ria.ru/20230621/arest-1879474212.html

В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко

В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко - РИА Новости, 21.06.2023

В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко

Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:49

2023-06-21T05:49

2023-06-21T05:49

владивосток

андрей ищенко

андрей тарасенко

олег кожемяко

приморский краевой суд

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. В марте суд продлил нахождение Ищенко под стражей до 26 июня. "Сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу продлили по 26 сентября", - сказала Оленева. Ищенко судят по делу о мошенничестве на 380 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" Ищенко обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: теперь ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел телеграм-канал, где нецензурно выражался. Также ранее он был депутатом регионального заксобрания.

https://ria.ru/20230616/arest-1878536484.html

https://ria.ru/20230531/arest-1875219779.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, приморский краевой суд, кпрф