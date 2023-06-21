https://ria.ru/20230621/arest-1879474212.html
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко - РИА Новости, 21.06.2023
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко
Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:49
2023-06-21T05:49
2023-06-21T05:49
владивосток
андрей ищенко
андрей тарасенко
олег кожемяко
приморский краевой суд
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. В марте суд продлил нахождение Ищенко под стражей до 26 июня. "Сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу продлили по 26 сентября", - сказала Оленева. Ищенко судят по делу о мошенничестве на 380 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" Ищенко обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: теперь ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел телеграм-канал, где нецензурно выражался. Также ранее он был депутатом регионального заксобрания.
https://ria.ru/20230616/arest-1878536484.html
https://ria.ru/20230531/arest-1875219779.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, приморский краевой суд, кпрф
Владивосток, Андрей Ищенко, Андрей Тарасенко, Олег Кожемяко, Приморский краевой суд, КПРФ
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко
В Приморье до 26 сентября продлили арест экс-кандидата в губернаторы региона Ищенко
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
В марте суд продлил нахождение Ищенко под стражей до 26 июня.
Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест
"Сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу продлили по 26 сентября", - сказала Оленева.
Ищенко судят по делу о мошенничестве на 380 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" Ищенко обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: теперь ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых.
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко
. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко
.
В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ
за то, что он вел телеграм-канал, где нецензурно выражался. Также ранее он был депутатом регионального заксобрания.
Суд отказал в жалобе на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока