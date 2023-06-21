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В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко - РИА Новости, 21.06.2023
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05:49 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/arest-1879474212.html
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко - РИА Новости, 21.06.2023
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко
Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:49
2023-06-21T05:49
владивосток
андрей ищенко
андрей тарасенко
олег кожемяко
приморский краевой суд
кпрф
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. В марте суд продлил нахождение Ищенко под стражей до 26 июня. "Сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу продлили по 26 сентября", - сказала Оленева. Ищенко судят по делу о мошенничестве на 380 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" Ищенко обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: теперь ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых. Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел телеграм-канал, где нецензурно выражался. Также ранее он был депутатом регионального заксобрания.
https://ria.ru/20230616/arest-1878536484.html
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владивосток, андрей ищенко, андрей тарасенко, олег кожемяко, приморский краевой суд, кпрф
Владивосток, Андрей Ищенко, Андрей Тарасенко, Олег Кожемяко, Приморский краевой суд, КПРФ
В Приморье продлили арест экс-кандидата в губернаторы Ищенко

В Приморье до 26 сентября продлили арест экс-кандидата в губернаторы региона Ищенко

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока продлил до 26 сентября арест экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, которого судят по обвинению в обмане дольщиков на 380 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
В марте суд продлил нахождение Ищенко под стражей до 26 июня.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест
16 июня, 09:39
"Сегодня меру пресечения в виде заключения под стражу продлили по 26 сентября", - сказала Оленева.
Ищенко судят по делу о мошенничестве на 380 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По версии следствия, учредитель компании-застройщика "Аврора-Строй" Ищенко обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело: теперь ему вменяют продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых.
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим тогда главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем стал Олег Кожемяко.
В ноябре 2019 года Ищенко исключили из КПРФ за то, что он вел телеграм-канал, где нецензурно выражался. Также ранее он был депутатом регионального заксобрания.
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Суд отказал в жалобе на продление ареста бывшей вице-мэра Владивостока
31 мая, 04:32
 
ВладивостокАндрей ИщенкоАндрей ТарасенкоОлег КожемякоПриморский краевой судКПРФ
 
 
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