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В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война"
В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война" - РИА Новости, 21.06.2023
В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война"
Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:49
2023-06-21T23:49
2023-06-21T23:49
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волгоград
андрей бочаров
волонтеры победы
единая россия
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ВОЛГОГРАД , 21 июн – РИА Новости. Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области. Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года сотрудниками правоохранительных органов, с 2014-го она стала всероссийской. По информации администрации, на Мамаевом кургане собрались представители правоохранительных органов и органов власти, в том числе губернатор региона Андрей Бочаров, курсанты волгоградской академии МВД. "Участники с зажженными свечами прошли от подножия Мамаева Кургана к монументу "Родина-мать зовет!", возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы", - говорится в сообщении властей. По информации мэрии Волгограда, в акции приняли участие 2,5 тысячи человек. Также на Мамаевом кургане стартовала акция "Огненные картины войны". С 2020 года "Волонтеры Победы" при поддержке "Единой России" в День памяти и скорби выкладывают огненные картины войны в городах-героях, городах воинской славы, трудовой доблести и других населенных пунктах, посвященные вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоград, андрей бочаров, волонтеры победы, единая россия, волгоградская область
Общество, Волгоград, Андрей Бочаров, Волонтеры Победы, Единая Россия, Волгоградская область
В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война"
На Мамаевом кургане в память о погибших в Великой Отечественной войне зажгли свечи
ВОЛГОГРАД , 21 июн – РИА Новости. Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области.
Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года сотрудниками правоохранительных органов, с 2014-го она стала всероссийской.
По информации администрации, на Мамаевом кургане собрались представители правоохранительных органов и органов власти, в том числе губернатор региона Андрей Бочаров
, курсанты волгоградской академии МВД.
"Участники с зажженными свечами прошли от подножия Мамаева Кургана к монументу "Родина-мать зовет!", возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы", - говорится в сообщении властей.
По информации мэрии Волгограда, в акции приняли участие 2,5 тысячи человек.
Также на Мамаевом кургане стартовала акция "Огненные картины войны".
С 2020 года "Волонтеры Победы
" при поддержке "Единой России
" в День памяти и скорби выкладывают огненные картины войны в городах-героях, городах воинской славы, трудовой доблести и других населенных пунктах, посвященные вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне.