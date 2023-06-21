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В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война"

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война" - РИА Новости, 21.06.2023

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла акция "Завтра была война"

Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:49

2023-06-21T23:49

2023-06-21T23:49

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волгоград

андрей бочаров

волонтеры победы

единая россия

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ВОЛГОГРАД , 21 июн – РИА Новости. Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области. Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года сотрудниками правоохранительных органов, с 2014-го она стала всероссийской. По информации администрации, на Мамаевом кургане собрались представители правоохранительных органов и органов власти, в том числе губернатор региона Андрей Бочаров, курсанты волгоградской академии МВД. "Участники с зажженными свечами прошли от подножия Мамаева Кургана к монументу "Родина-мать зовет!", возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы", - говорится в сообщении властей. По информации мэрии Волгограда, в акции приняли участие 2,5 тысячи человек. Также на Мамаевом кургане стартовала акция "Огненные картины войны". С 2020 года "Волонтеры Победы" при поддержке "Единой России" в День памяти и скорби выкладывают огненные картины войны в городах-героях, городах воинской славы, трудовой доблести и других населенных пунктах, посвященные вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, волгоград, андрей бочаров, волонтеры победы, единая россия, волгоградская область