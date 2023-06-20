https://ria.ru/20230620/zasedanie-1879319309.html

В Минске началось заседание глав МИД стран ОДКБ

В Минске началось заседание глав МИД стран ОДКБ - РИА Новости, 20.06.2023

В Минске началось заседание глав МИД стран ОДКБ

Министры иностранных дел стран ОДКБ начали переговоры в Минске в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:27

2023-06-20T12:27

2023-06-20T13:15

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ОДКБ начали переговоры в Минске в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.По данным пресс-службы белорусского МИД, в повестку дня встречи включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств-членов ОДКБ. Будет также подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями, в частности ООН, СНГ и ШОC."Мы, действительно, очень серьезно подошли к подготовке нашего председательства в ОДКБ, о чем свидетельствуют представленные президентом Беларуси на сессии Совета коллективной безопасности в Ереване в ноябре 2022 года приоритетные направления деятельности, затрагивающие практически все области сотрудничества как внутреннего, так и внешнего контура - внешнеполитическую, военную и военно-техническую, противодействие новым вызовам и угрозам безопасности, а также информационно-аналитическую", - сказал Алейник на заседании СМИД ОДКБ в узком составе.Он добавил, что май и июнь в Минске выдались очень насыщенными мероприятиями по линии ОДКБ. В частности, в мае состоялись выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи организации, заседание Совета министров обороны ОДКБ, консультации заместителей министров иностранных дел, встреча секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ."Завершает этот цикл мероприятий высокого уровня "под флагом" ОДКБ наше сегодняшнее заседание Совета министров иностранных дел, которое мы проводим в формате прямого общения", - сказал министр. По его словам, это позволит сторонам в доверительном ключе проанализировать тенденции развития международной и региональной обстановки.Алейник выразил надежду, что заседание СМИД ОДКБ в Минске пройдет конструктивно, в доверительной атмосфере, а запланированные к обсуждению решения будут приняты.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ. Минск запланировал проведение ряда мероприятий в период своего председательства в организации, в том числе в сентябре в Белоруссии пройдут учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений. Также в план председательства Минска в организации были включены проведение в Белоруссии международной конференции по евразийской безопасности, диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР. Ожидается, что сессия совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Минске в ноябре этого года.

https://ria.ru/20230608/odkb-1876991087.html

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белоруссия, минск, одкб, в мире, снг, оон