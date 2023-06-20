https://ria.ru/20230620/zapad-1879318701.html

Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров

Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023

Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров

Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием "непоправимой уверенности в собственной правоте", заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:24

2023-06-20T12:24

2023-06-20T12:24

сергей лавров

одкб

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием "непоправимой уверенности в собственной правоте", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел 20 июня встречу с главами делегаций заседания СМИД ОДКБ. "Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте, иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу "когда мне выгодно - будет белое, когда мне невыгодно - будет черное", - сказал Лавров. Министр добавил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни, в том числе "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве". В ОДКБ входят Армения, председательствующая в этом году Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, одкб, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)