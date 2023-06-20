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Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023
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12:24 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/zapad-1879318701.html
Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров
Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023
Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров
Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием "непоправимой уверенности в собственной правоте", заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:24
2023-06-20T12:24
сергей лавров
одкб
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием "непоправимой уверенности в собственной правоте", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел 20 июня встречу с главами делегаций заседания СМИД ОДКБ. "Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте, иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу "когда мне выгодно - будет белое, когда мне невыгодно - будет черное", - сказал Лавров. Министр добавил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни, в том числе "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве". В ОДКБ входят Армения, председательствующая в этом году Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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сергей лавров, одкб, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, ОДКБ, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте, заявил Лавров

Лавров заявил, что западные страны одержимы внедрением и увековечиванием своих правил

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене и осознанием "непоправимой уверенности в собственной правоте", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел 20 июня встречу с главами делегаций заседания СМИД ОДКБ.
"Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте, иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу "когда мне выгодно - будет белое, когда мне невыгодно - будет черное", - сказал Лавров. Министр добавил, что такая тенденция проявляется в разных сферах международной жизни, в том числе "в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве".
В ОДКБ входят Армения, председательствующая в этом году Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Вчера, 10:30
 
Сергей ЛавровОДКБРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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