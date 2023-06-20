https://ria.ru/20230620/yuar-1879325659.html

В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту

В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту - РИА Новости, 20.06.2023

В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту

Делегация ЮАР во время визита в Польшу президента этой страны не внесла в декларацию большое количество оружия, которое было на борту самолета, заявил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:54

2023-06-20T12:54

2023-06-20T12:54

в мире

юар

сирил рамафоса

польша

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ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. Делегация ЮАР во время визита в Польшу президента этой страны не внесла в декларацию большое количество оружия, которое было на борту самолета, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. "Это не было так, что мы не позволили делегации ЮАР покинуть самолет. Делегация могла покинуть самолет... Там были определенные процедурные нарушения, речь идет о опасных материалах. Там было большое количество незаявленного ранее оружия", - сказал Яблоньский. "Принципы и процедуры достаточно ясные. Все, что хотят ввезти, что является небезопасными материалами, должно быть заранее заявлено. Эта процедура известна, известна также нашим гостям. Так как определенные формальности не были выполнены, наша погранслужба не могла выразить согласия", - добавил он. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев и Санкт-Петербург, а также журналисты более чем на сутки застряли в аэропорту и не смогли попасть на переговоры ни на Украине, ни в России. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия.

https://ria.ru/20230619/afrika-1879056469.html

юар

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, сирил рамафоса, польша