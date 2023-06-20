В Варшаве объяснили задержание борта с делегацией ЮАР в аэропорту
МИД Польши: делегация ЮАР не задекларировала большое количество оружия во время визита
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. Делегация ЮАР во время визита в Польшу президента этой страны не внесла в декларацию большое количество оружия, которое было на борту самолета, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
"Это не было так, что мы не позволили делегации ЮАР покинуть самолет. Делегация могла покинуть самолет... Там были определенные процедурные нарушения, речь идет о опасных материалах. Там было большое количество незаявленного ранее оружия", - сказал Яблоньский.
"Принципы и процедуры достаточно ясные. Все, что хотят ввезти, что является небезопасными материалами, должно быть заранее заявлено. Эта процедура известна, известна также нашим гостям. Так как определенные формальности не были выполнены, наша погранслужба не могла выразить согласия", - добавил он.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев и Санкт-Петербург, а также журналисты более чем на сутки застряли в аэропорту и не смогли попасть на переговоры ни на Украине, ни в России. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия.